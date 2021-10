Essen: 14-Jähriger bei Schlägerei lebensgefährlich verletzt

Mit starken Kräften traf die Polizei in Essen-Katernberg ein. (Symbolbild)

Essen. In Essen-Katernberg ist es am Donnerstag zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten gekommen. Ein 14-Jähriger wurde lebensgefährlich verletzt.

Bei einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten ist am Donnerstagabend in Essen-Katernberg ein 14-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei ermittelt jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung, heißt es seitens der Behörde.

Was war geschehen? Gegen 18.30 Uhr gingen bei der Polizei zahlreiche Notrufe ein. Anrufer berichteten von einer Schlägerei auf der Ückendorfer Straße.

Polizei Essen rückt mit starken Kräften aus

Beim Eintreffen von starken Polizeikräften am Tatort befanden sich viele Personen vor Ort, darunter auch Unbeteiligte. Es gab mehrere Verletzte – neben dem lebensgefährlich verletzten 14-Jährigen ein ebenfalls 14-jähriger leicht Verletzter.

Wie viele Personen an der Schlägerei am Donnerstag genau beteiligt waren, ist Gegenstand der Ermittlungen, heißt es auf Anfrage bei der Polizei. Um eine Massenschlägerei habe es sich aber nicht gehandelt. Der 14-Jährige schwebe „potenziell weiter in Lebensgefahr“. Auf Anfrage bei der Staatsanwaltschaft, warum nicht wegen eines Tötungsdeliktes ermittelt wird, heißt es, dass sich nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ein Anfangsverdacht dahingehend nicht bestätigt habe.

Mutmaßliche Tatwaffe wurde sichergestellt

Eine Fahndung nach zwei flüchtigen Tatverdächtigen (14 und 35 Jahre) wurde noch am Donnerstagabend eingeleitet, der gesuchte 14-Jährige konnte kurze Zeit später in Tatortnähe festgenommen werden, so die Polizei Essen.

Am Tatort konnte die mutmaßliche Tatwaffe, ein Schlagwerkzeug, sichergestellt werden. Zeugen, die Angaben zu den Geschehnissen machen können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0201/829-0 bei der Polizei zu melden.

