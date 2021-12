Essen: 133 Corona-Verstöße in Bussen und Bahnen aufgedeckt

Mitarbeiter des Ordnungsamts, der Polizei und der Verkehrsunternehmen haben in Essen die Einhaltung der 3G-Regel in Bussen und Bahnen kontrolliert.

Bei einer großen Kontrollaktion haben Behörden in Essen am Dienstag 133 Verstöße gegen die geltenden 3G-Regeln im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) aufgedeckt. Damit konnten rund 1,5 Prozent der überprüften Fahrgäste nicht nachweisen, dass sie gegen das Corona-Virus geimpft, von Covid 19 genesen oder aktuell negativ getestet waren.

Wie die Stadt Essen mitteilte, waren an den Maßnahmen das Ordnungsamt, die Ruhrbahn, die Polizei Essen, die Bundespolizei und die Deutsche Bahn beteiligt. Über 8900 Fahrgäste wurden am Hauptbahnhof und an Bus- wie Bahnhaltestellen in der Stadt überprüft.

Wer gegen die Corona-Regeln verstoßen hat, bekommt eine Ordnungswidrigkeitsanzeige und muss mit einem Bußgeld über 250 Euro rechnen.

Die Kontrollen in Essen waren Teil einer landesweiten Aktion. (j.m.)

