Wer seinen Hochzeitstag ganz sicher nie vergessen möchte, dem bietet sich zum Heiraten in diesem Jahr der 20.2.2020 an. Ein Donnerstag, der allerdings einen Schönheitsfehler hat: Am 20. Februar ist Weiberfastnacht, in den Karnevalshochburgen herrscht da selbst auf den Amtsfluren Ausnahmezustand. In Essen steht dann zumindest der Rathaussturm der Narren an, bei dem auch viele Mitarbeiter der Stadt mitfeiern. Trotzdem ist Heiraten möglich, versichert Stadtsprecherin Jacqueline Schröder.

Tatsächlich seien zwar die meisten Trau-Orte wie etwa das Rathaus Kettwig oder das Schloss Borbeck nicht geöffnet, das liege aber an der jahreszeitbedingt eher geringen Nachfrage für diese Lokalitäten. Getraut werden Paare zu Weiberfastnacht also ausschließlich im Gildehof in der in der Innenstadt. Einen übergroßen Ansturm auf den einprägsamen Termin habe es nicht gegeben, aber immerhin 13 Paare hätten sich gemeldet. „Damit ist der Tag nun ausgebucht“, sagt Jacqueline Schröder.

Kostüme sind erlaubt, aber das Hochzeitspaar muss identifizierbar sein

Sollten unter den Heiratswilligen übrigens ausgewiesene Narren und Närrinnen sein, stehe es ihnen grundsätzlich frei, auch kostümiert zu heiraten. Das habe es auch schon zu anderen Anlässen gegeben, etwa bei „Mittelalter-Hochzeiten“. Wie weit die Verkleidung gehen darf, sollte das Paar sicherheitshalber im Vorfeld mit dem Standesbeamten absprechen, rät Jacqueline Schröder. Eins sei klar: „Die Eheleute müssen identifizierbar sein.“ Nicht dass man unter der Maske den Falschen heiratet.

Wer in Essen heiraten möchte, kann einen Wunschtermin online im Traukalender der Stadt bis zu zwölf Monate im Voraus reservieren: https://traukalender.essen.de/