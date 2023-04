Essen: 13-Jähriger bei Musikprojekt mit Stichwaffe verletzt

Essen. Junge nahm an einem Musikprojekt für Jugendliche in einem Gebäude an der Schützenbahn teil, als er angegriffen wurde. Der Fall wirft Fragen auf.

Ein Unbekannter hat einen 13-Jährigen in der Essener Innenstadt angegriffen und mit einer Stichwaffe leicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und hofft auf Hinweise.

Wie die Behörde am Donnerstag berichtete, hielt sich der junge Essener am Mittwochabend mit einer Gruppe weiterer Jugendlicher in einem Gebäude an der Schützenbahn auf, um an einem Musikprojekt teilzunehmen, das dort regelmäßig über die Bühne geht.

Gegen 18.30 Uhr zog der nicht identifizierte Angreifer die Stichwaffe und versuchte in das Bein seines Opfers zu stechen. Als dies misslang, holte er erneut aus und verletzte den Oberarm des Jungen. Danach flüchtete der Unbekannte aus dem Gebäude in unbekannte Richtung. Sein Opfer wurde in einem Krankenhaus behandelt.

Ob es sich bei dem Jugendlichen ebenfalls um einen Teilnehmer des Treffens handelte oder er überraschend dazustieß, ist Gegenstand der Ermittlungen, sagte Polizeisprecher Rene Bäuml. Um was für ein Musikprojekt es sich genau handelt, sei nicht bekannt. Es nehme auch ein Streetworker daran teil, hieß es.

Der Täter soll 14 bis 15 Jahre alt und 1,65 Meter groß sein. Er hat schwarze kurze gelockte Haare, eine dunkle Hautfarbe und trug schwarze Kleidung, gaben die Zeugen zu Protokoll.

Wer der Polizei Hinweise geben kann oder die Tat beobachtet hat, sollte sich melden unter der Rufnummer 0201/829-0.

