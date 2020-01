Bei den ersten Aufführungen an Schulen in Essen und Umgebung versteigerte die Darstellertruppe rund um Autorin Elke Pop noch Fußbälle. Die waren handsigniert von Manuel Neuer. Der hütete damals das Tor des FC Schalke 04, in dessen Jugendabteilung er großgeworden war. Heute feiert das Stück zum Thema Mobbing Zehnjähriges.

2011 holte Manuel Neuer, sein Vater war Polizeibeamter in Gelsenkirchen, mit Schalke den DFB-Pokal. Dann wechselte er zum FC Bayern München. Auch wenn Neuer nun schon Jahre in München weilt, das Musical-Thema Mobbing ist aktuell wie eh und je. Ihm hat Elke Pop, ausgebildete Dirigentin und studierte Musikerin, „Schlamperjan“ gewidmet.

Essen Die nächsten Aufführungen von „Schlamperjan“ Schirmherr des Musicals für Gewaltprävention ist Polizeihauptkommissar Sebastian Fiedler, Bundesvorsitzender und Landesvorsitzender vom Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK). Die nächsten Aufführungen von „Schlamperjan“ finden am Dienstag, 18. Februar, um 10 und 11 Uhr am Mädchengymnasium Borbeck statt. Dauer circa 40 Minuten, Eintritt frei. Schulen, die das Stück gern buchen möchten, können sich an Autorin Elke Pop wenden, 0157-30904615, Mail: .

Seit der Uraufführung haben das Stück etliche Grundschüler an Rhein und Ruhr gesehen. Die Polizei NRW unterstützt die Aktion und freut sich über reges Interesse. Die Handlung dreht sich um Jan. Der Junge wird von einer Gruppe eingeschüchtert und drangsaliert. Immer wieder verschwinden seine Sachen, zu Unrecht bezichtigt man ihn, schlampig damit umzugehen. So kommt er zum Spitznamen „Schlamperjan“. Der Stoff wird musikalisch ansprechend präsentiert. Autorin Elke Pop hat eigens zehn Songs komponiert, die das junge Publikum mitreißen.

Echter Polizist kommt gut an

Elke Pop (re.) im Einsatz bei den Proben für das Kindermusical „Schlamperjan". Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Begeistert singen die Zuschauer: „Gegen das Unrecht zu kämpfen, braucht jeder Einzelne Mut. Halten wir alle zusammen, dann wird die Welt wieder gut.“ Elke Pop: „Die Lehrer bekommen vorher Text und Noten, damit sie das Stück einüben können.“ Gut komme zudem der echte Polizist an, der mit den Schülern überlegt, wie Jan sich gegen die bösen Jungs wehren kann. Oft übernimmt der Essener Polizeihauptkommissar Rüdiger Buers diesen Part und überbringt den Kindern die gute Botschaft. In Reimform leicht zu merken lautet sie: „Tatü-tata, die Polizei ist für dich da.“

Derzeit fleißig geprobt wird in den Räumen der Essener Volksbühne an der Dumberger Straße. Einige der zwölf Darsteller kommen sogar aus dem Münsterland, wie Bengt-Marin Büsing (14), der früher den Jan spielte und jetzt den Anführer der „Killerbande“ mimt. Jan wird von dem Mülheimer Lenny Wünsch (11) verkörpert. Der jüngste Laienspieler ist gerade mal acht, Max aus Haltern. Er vertritt praktisch seine Zielgruppe. „Auch deshalb wirkt das Stück auf die Zuschauer so echt“, weiß Elke Pop, die Regie führt und in Burgaltendorf wohnt. Über viele Umwege ist die 65-Jährige im Essener Süden gelandet.

Musikalische Karriere noch zu DDR-Zeiten

Noch zu DDR-Zeiten startete die Musical-Verfasserin als 13-Jährige an einem Internat in Weimar ihre musikalische Karriere. Im Hauptfach lernte sie Gitarre, wechselte dann in die Dirigentenabteilung. An der Universität Weimar studierte sie von 1972 bis 1976 Musik. Mit ihrem ersten Mann, einem Geiger, ging sie fünf Jahre als Dirigentin an die Philharmonie Hermannstadt in Siebenbürgen. In der sächsischen Enklave in Rumänien, die viele als „Transsilvanien“ kennen, kam ihre erste Tochter zur Welt.

1983 zog die Familie zurück in die DDR, wo Pop als Chordirektorin am Theater der Bergarbeiter in Senftenberg (Brandenburg) anfing. Weitere Stationen ihres Lebens waren Cottbus und Kassel, zuletzt als Theater-Souffleuse. „Doch ich wollte gern wieder als Dirigentin arbeiten und fand eine Stelle in Dortmund.“ Das Polizeimusikkorps suchte 1998 eine erfahrene Musikerin, die den Taktstock schwingen sollte. Elke Pop wurde engagiert.

Kulturschock nach Wechsel vom Theater zur Polizei

Vom Theater wechselte sie zur Polizei: Als Mitglied im Bund Deutscher Kriminalbeamter liegt Elke Pop die Vorbeugung von Straftaten am Herzen. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Vom Theater zur Polizei zu gehen, das sei schon ein „Kulturschock“ gewesen. Doch die neue Aufgabe währte leider nicht lange. Kurze Zeit später vereinte das Land NRW die damals fünf Orchester der Präsidien Dortmund, Düsseldorf, Essen, Köln und Wuppertal zu einem Polizeikorps. Zuletzt wirkte Elke Pop im Essener Präsidium in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. 2015 wurde sie freigestellt und ist seit Dezember 2019 in Rente.

„Da bleibt viel Zeit, ehrenamtlich kreativ zu sein.“ Auch das mobile Bühnenbild fürs Stück ist ihr Werk. Aus Tapete, Holz und Farbe hat sie in ihrem Arbeitszimmer gerade Fenster, Türen und einen Herd für die Kulisse gebastelt. Dort musiziert sie regelmäßig, singt, spielt Klavier oder zupft die Gitarre. „Die Nachbarn im Haus sind sehr tolerant“, freut sie sich. Ärger wegen der Musik habe es nie gegeben.

Vorbeugung von Straftaten liegt ihr am Herzen

Als Mitglied im Bund Deutscher Kriminalbeamter liegt Elke Pop die Vorbeugung von Straftaten am Herzen. „Schlamperjan“ ist ein anerkannter Beitrag zur kriminalpräventiven Jugendarbeit. Lokale Kooperationspartner wie das Städtische Schulamt, Aalto-Musiktheater, Essener Kulturbüro, aber auch Firmen und Kreditinstitute fördern das Projekt. Gern würde das Ensemble das Musical auch neuen Schulen in Essen und angrenzenden Städten präsentieren. Als Aufführungsort hat sich das Mädchengymnasium in Borbeck bewährt. Die Aula bietet 480 Plätze und einige sind am 18. Februar sogar noch frei.