Erwartet werden rund 50 Teilnehmer

Die Mahnwache. der Initiative „Fridays gegen Altersarmut“ findet am Freitag, 24. Januar, um 14 Uhr statt. Sie soll bis 17 Uhr andauern. Bei der Polizei ist die Veranstaltung offiziell angemeldet; gerechnet wird mit rund 50 Teilnehmern.

Eine zweite Mahnwache sei bereits in Arbeit, heißt es: Diese soll am Freitag, 14. Februar, in der Essener Innenstadt stattfinden. Grundsätzlich sei ein monatlicher Rhythmus der Mahnwachen geplant.