Erstes Brunnenfest nach Corona-Pandemie in Essen-Kettwig

Essen-Kettwig. Das Kettwiger Brunnenfest mit verkaufsoffenem Sonntag findet in der Altstadt vom 8. Bis 10. September statt. Einzelheiten zum Programm.

Das 27. Brunnenfest findet in der Kettwiger historischen Altstadt in einem besonderen Ambiente statt. Vom 8. Bis 10. September füllen sich die engen Gässchen und Straßen mit ihren zum Teil hunderte Jahre alten Häuschen mit Leben. Es kann flaniert, geshoppt und genossen werden.

All das gab es in den vergangenen drei Jahren aus Pandemiegründen nicht und darum, so die Vorsitzende von Kett-In, der Interessenvertretung für Handel, Handwerk und andere Dienstleistungen, Sandra Schöpkewitz, sei die Vorfreude auf das Brunnenfest so stark wie eh und je. Freude am Genuss und das gemeinsame Feiern sei heutzutage wahrlich etwas Besonderes.

Bühnenprogramm auf Kettwiger Marktplatz

Die wird es auch im übrigen Altstadtbereich geben. An vielen Ständen soll es von der klassischen Bratwurst bis hin zu ausgefallenen kulinarischen Genüssen alles geben. Und auf die Ohren gibt es an allen Tagen etwas auf der Bühne auf dem Marktplatz vor Action. Am Freitag sind die Sänger Valerie Scott und Dennis Le-Gree der Hauptact. Er ist ein Freund des Soul, Jazz, Gospel, Blues, RnB oder Musical, so steht es auf seiner Homepage.

Am Samstag hat zunächst der Kettwiger Karneval seinen Auftritt. Um 15 Uhr ist die Kindergarde mit dem Gardetanz vertreten und um 18 Uhr gibt es Showtanz mit der Prinzengarde. Von 19 bis 22 unterhalten Lexine Defranceski und Sir Jesse Lee Davis das Publikum. Am Sonntag gibt es ab 13 Uhr ein Konzert der Band Ruhr und auf dem Kirchplatz ab 14 Uhr eine Zaubershow und Ballonkunst aus Bobs Koffer. Um 14.30 Uhr geht es dann wieder auf die Bühne. Die Essener Benny und Joyce bieten Jazz, Pop und Soul zum Abschluss des 27. Brunnenfestes.

Für die Kinder wird es am Samstag und Sonntag zwischen 13 und 18 Uhr einen Deckenflohmarkt in der Kirchfeldstraße geben. Das Besondere an diesem Markt ist, dass die Kinder ihre Waren nicht auf Tischen, sondern eben nur auf Decken anbieten dürfen. Anmeldungen zu dem Markt können am Veranstaltungstag bei Sieglinde Röder bei Audio und Video Lindner getätigt werden. Es wird eine Kaution von 10 Euro verlangt, die nach Ende bei sauberem Platz erstattet wird.

Zum Wiedereinstieg in die Brunnenfeste passt auch, dass Kett-In seinen Internetauftritt komplett hat überarbeiten lassen. Wer die Seite www.kettin.de anwählt, erhält Informationen über die Interessengemeinschaft, deren Mitglieder und die Events, wie das 27. Brunnenfest.

Essener Brunnenfest: Kett-In mit neuer Internetseite

Der noch junge Vorstand von Kett-In mit Sandra Schöpkewitz, Anke Böber, Marvin Puzicha und Jens Heit haben sich vorgenommen, das vorhandene Potenzial der Kettwiger Wirtschaft zu beleben. Veranstaltungen wie das Brunnenfest oder auch das Produzieren einer neuen Website, so Sandra Schöpkewitz können nur erfolgreich sein, wenn die Gemeinschaft der Händler und Dienstleister mitwirke. Kettwig sei ein lebendiger Ort mit einer guten Struktur und engagierten Händlern und Gastronomen, die ihrer Kundschaft etwas zu bieten haben. Das zeichne den Ort an der Ruhr aus.

Das Kettwiger Brunnenfest findet am Freitag, 8. September von 18 bis 22 Uhr; Samstag,9, September von 13 bis 22 Uhr und Sonntag 10. September von 11 bis 19 Uhr in der Altstadt von Kettwig statt. Das Bühnenprogramm auf dem Marktplatz vor Action: Freitag, 8.9., 19 bis 22 Uhr: Valerie Scott & Dennis LeGree (Gesang). Samstag, 9.9., 15 Uhr: Gardetanz der Kindergarde; 18 Uhr die Prinzengarde mit Showtänzen; 19 bis 22 Uhr: Lexine Defranceski & Sir Jesse Lee Davis (Gesang). Sonntag, 10.9.; 13 Uhr: Orchester Konzert der Band Ruhr; 14 Uhr: Bobs Koffer – Zaubershow und Ballonkunst auf dem Kirchplatz; 14.30 bis 17.30 Uh Benny & Joyce.

