Erster Weihnachtsmarkt in Essen-Stadtwald ist geplant

Essen-Stadtwald. Der Stadtwaldplatz in Essen soll an drei Adventswochenenden zum Treffpunkt für Nachbarn und Familien werden. Was die Veranstalter planen.

Auf dem Stadtwaldplatz soll in diesem Jahr erstmals ein Weihnachtsmarkt stattfinden. Der Betreiber der Café-Bar Carlo in Essen-Stadtwald will die Veranstaltung in Kooperation mit anderen Stadtteil-Akteuren an drei Wochenenden im Dezember auf die Beine stellen. Was genau geplant ist.

Die Idee, einen Weihnachtsmarkt auf dem Stadtwaldplatz zu veranstalten, fand sofort Zustimmung. „Wir begrüßen diese Initiative des Carlo-Gastronomen Kayhan Altintas sehr. Sie passt gut zu unserem Vorhaben, den Stadtwaldplatz endlich zu beleben“, sagt CDU-Ratsherr Sven Köhler. Auch die Bürgerschaft Rellinghausen-Stadtwald werde sich beteiligen und mit einem Stand vertreten sein. Die Genehmigungen für den Weihnachtsmarkt seien beantragt, lägen aber noch nicht vor. „Es gibt mündliche Zusagen, so dass ich davon ausgehe, dass der Weihnachtsmarkt in der geplanten Form stattfinden wird“, ist Köhler optimistisch.

Auf dem Weihnachtsmarkt in Essen-Stadtwald soll es zehn Hütten geben

Es werde zehn Hütten, einen festlich geschmückten Weihnachtsbaum, Leckeres vom Grill, heiße Waffeln, Glühwein, Flammlachs, ein Kinderkarussell und Kunsthandwerk geben. An drei Wochenenden soll sich der Stadtwaldplatz in einen gemütlichen Treffpunkt für Nachbarschaft und Familien verwandeln. Der Weihnachtsbaum soll bereits am 20. November aufgestellt und von Kindern geschmückt werden. Er werde von der Bürgerschaft gespendet und sei als Wünschebaum gedacht. Die Besucher können den jungen Patienten der neuropädiatrischen Station K2 des Uniklinikums Essen Weihnachtswünsche erfüllen und die Präsente in der Carlo-Bar abgeben.

Wenn alle Genehmigungen vorliegen, eröffnet der Weihnachtsmarkt am Freitag, 3. Dezember, 19 Uhr. Bürgermeisterin Julia Jacob habe ihr Kommen zugesagt. Es wird ein Gin-Tasting des „Gin Gentleman Clubs“ geben. DJ Picco legt beim Clubbing-Abend im Carlo auf. Am Montag, 6. Dezember, kommt um 17 Uhr der Nikolaus. Der Weihnachtsmarkt ist zu folgenden Zeiten geöffnet: 3. bis 5. Dezember, 10. bis 12. Dezember, 17. bis 19. Dezember, jeweils freitags und samstags, 15 bis 22 Uhr, sonntags, 14 bis 22 Uhr, sowie am 6. Dezember (Nikolaus), 16 bis 21 Uhr.

Der Eintritt ist frei, der Weihnachtsmarkt findet unter 3G-Bedingungen statt, es wird Stichproben geben. Der Besuch des Marktes ist ohne das Tragen einer Maske möglich, teilen die Veranstalter mit. Infos auf www.weihnachtsmarktessen.de .

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen