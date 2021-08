Erste Kreuzung in Essen hat jetzt Grünen Pfeil für Radfahrer

Essen. An der ersten Kreuzung in Essen gibt es jetzt Grüne Pfeile für Radler – beim Standort Rüttenscheid bleibt es nicht. Wo Pfeile angebracht werden.

Die Grünen Pfeile für den Kraftverkehr hat die Stadt Essen kürzlich an allen Kreuzungen abmontiert, gestern wurden die ersten vier Schilder zur neuen Grünpfeilregelung für Radfahrer angebracht: an der Kreuzung Rüttenscheider Straße/Kahrstraße/Witteringstraße in Rüttenscheid. Es ist der Auftakt die Anbringung an insgesamt 16 Kreuzungen im Stadtgebiet.

Das neue Verkehrszeichen „Verkehrszeichen 721“ signalisiert Radfahrern, dass sie von einem Schutzstreifen, Radfahrstreifen oder einem baulich angelegten Radweg rechts abbiegen dürfen, auch wenn eine Ampel rot zeigt. Voraussetzung ist allerdings, dass die aktuelle Verkehrslage ein Abbiegen zulässt und dass an der Haltelinie zunächst gestoppt sowie Rücksicht auf die anderen Verkehrsteilnehmer genommen wird.

Der Ausschuss für Verkehr und Mobilität hatte sich im April dafür ausgesprochen, dass diese neue Beschilderung auch in Essen umgesetzt werden soll. Für die Auswahl möglicher Standorte hatte die Stadtverwaltung Essen zunächst alle Ampelkreuzungen des Radhauptrouten- sowie Ergänzungsnetzes dahingehend geprüft, ob der Einsatz des Verkehrszeichens infrage käme.

Zeitnah sollen weitere Kreuzungen folgen

Seit Jahren schon sind der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC), die Polizei und die Essener Verkehrswacht davon überzeugt, dass der Grünpfeil Unfälle vermeiden hilft: Denn viele Unglücke geschehen beim Abbiegen, weil Radfahrer gar nicht oder zu spät gesehen werden. Gerade vor Ampeln stehen sie mitunter in einem toten Winkel und sind dann für Brummifahrer praktisch unsichtbar.

Neben der gestern angebrachten Beschilderung in Rüttenscheid wird der Grüne Pfeil für Radler zeitnah unter anderem auch an der Kreuzung Goldschmidtstraße/ Herkulesstraße/ Engelbertstraße (Ostviertel) oder Altenessener Straße/ Hövelstraße/ Lierfeldstraße (Altenessen) angebracht.

Außerdem sollen diese Kreuzungen folgen: Huyssenallee/Heinrichstr. – Segerothstr./ Universitätsstr. – Wittenbergstr./Birkenstr. – Wittenbergstr./Platanenweg/ Am Uhlenkrug – Frankenstr./ Ägidiusstr. – Frankenstr./Leveringstr./Ahornstr. – Altenessener Str./Thiesstr. – Bahnhof Altenessen/Bäuminghausstr. – Zollvereinstr./Bolsterbaum – Langemarckstr./Bonifaciusstr. – Krayer Str./Heinrich-Sense-Weg – Rodenseelstr./Märkische Str. – Frankenstr./Wiedfeldtstr. – Rüttenscheider Str./Einigkeitstr./Bredeneyer Str./Wiedfeldtstr.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen