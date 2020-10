Erste Hilfe und Bergbau: Neue Reihe in Essen-Überruhr

Ob Straßenfest oder Tanzcafé: Sven Kottenberg übernahm im Vorjahr das Amt des Vorsitzenden der Bürgerschaft Überruhr und plante auch, die Menschen im Stadtteil zusammenzubringen. Nun macht Corona manchen Plänen einen Strich durch die Rechnung. Jetzt bietet die Bürgerschaft eine Vortragsreihe an, bei der es etwa um „Notrufsysteme und Erste Hilfe im Alltag“ geht. Als Referent ist Sven Kottenberg bei diesem Thema Fachmann, denn im Hauptberuf arbeitet er als Rettungsdienstleiter.

Derzeit erschwere die Pandemie sein Ehrenamt, so hätten sie auch das Frühlingsfest und Tagesausflüge absagen müssen. „Gerade diese Dinge, bei denen Gemeinschaft bei uns eine große Rolle spielt, können wir nicht mehr ausüben“, bedauert der 40-Jährige. Und hofft nun, mit den geplanten Vorträgen auf Interesse zu stoßen.

Einst bauten Bauern Kohle in Essen-Überruhr nebenbei ab

Kümmert sich um die Bergbaugeschichte in Essen-Überruhr: Stephan Assenmacher, stellvertretender Vorsitzender der Bürgerschaft Überruhr. Foto: Foto / ho

Zum Auftakt der Reihe geht es zunächst um die Geschichte der Zeche Heinrich (22. Oktober). Stephan Assenmacher wird über den Bergbau im Stadtteil berichten, dessen Anfänge bis 1755 zurückreichen. Mit dieser Historie befasst sich der stellvertretende Vorsitzende der Bürgerschaft mit großem Interesse, auch da in seiner Familie fünf Generationen im Bergbau arbeiteten. Ein Beruf, der den Ur-Großvater und sechs Kumpel das Leben kostete, als auf der Zeche Hagenbeck in Altendorf Schlamm und Wasser einbrachen.

Stephan Assenmacher kümmert sich in seinem Job als Bergingenieur um Tunnelbaustellen auch über die Grenzen Deutschlands hinaus. Ein Jahr lang allerdings, so berichtete er mal, fuhr auch er ein: auf Nordstern in Gelsenkirchen. In seinem Vortrag wird er in Überruhr bleiben: auf der Zeche Heinrich, auf der einst Bauern Kohle abbauten, um sich etwas nebenbei zu verdienen.

Ludwig Kessing macht Musik, schreibt Gedichte und Theaterstücke

Als Sohn eines Bergmanns wurde 1869 Ludwig Kessing geboren, im Stadtteil erinnert heute der nach ihm benannte Park an den Überruhrer. Statt wie erhofft zu studieren, geht es dann auch für ihn nach dem frühen Tod seines Vaters unter Tage, um die Familie zu ernähren. Gleichwohl macht er auch Musik, schreibt Gedichte und Theaterstücke. Über seine Biografie spricht Norbert Mering (14. Dezember) von der Bürgerschaft, der er zehn Jahre lang vorstand.

Mit seinem Nachfolger gab es dann einen Wechsel im Vorstand, der sich mit Mitstreitern zwischen Anfang 30 und 50 Jahren verjüngte. Insgesamt zählt die Bürgerschaft etwa 270 Mitglieder. Geht es nach Sven Kottenberg, dürften es gern mehr werden. Potenzial immerhin biete Überruhr mit rund 15.000 Bewohnern. Wer Mitglied wird, kann in seinem Stadtteil auch mitgestalten.

Waste-Walk in Essen-Überruhr etablieren

Mit einer der Denkmaltafeln, die im Vorjahr aufgestellt worden sind: Sven Kottenberg (li.), Vorsitzender der Überruhrer Bürgerschaft, mit seinem Vorgänger Norbert Mering. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Die Mitglieder planen derzeit, was Corona zulässt: die Schaukästen zu verschönen, zählt dazu und ein historischer Kalender für das Jahr 2021. „Außerdem wollte ich gern nochmals Kontakt zu der Gruppe Waste-Walk aufnehmen, um das auch hier im Stadtteil zu etablieren“, kündigt Sven Kottenberg an.

Was es längst gibt: Mehr als 40 historische Tafeln, die von der Historie, früheren Bewohnern und Gebäuden in Überruhr zeugen. Der ehemalige Beckshof an der Langenberger Straße zählt ebenso dazu wie Rohmanns Mühle, das frühere Rathaus und die tödlich verunglückten Kumpel auf der Zeche Heinrich, neben einem Gedicht von Ludwig Kessing („Im Bergwerk“).

Angebot für Neubürger und junge Familien

Themen und Termine der Vortragsreihe Die Termine der Vortragsreihe, die im Bürgertreff Ruhrhalbinsel, Nockwinkel 64, stattfindet: „Die Geschichte der Zeche Heinrich“, Donnerstag, 22. Oktober, 18 bis 19.30 Uhr, Referent: Stephan Assenmacher. „Notrufsysteme und Erste Hilfe im Alltag“, Montag, 16. November, 18 bis 19.30 Uhr und 20 bis 21.30 Uhr, Referent: Sven Kottenberg. „Die Geschichte von Ludwig Kessing“, Vortrag von Norbert Mering am Montag, 14. Dezember, 18 bis 19.30 und 20 bis 21.30 Uhr. Alle Veranstaltungen sind kostenlos, Anmeldungen unter https://eveeno.com/243429350

Wer den Denkmalpfad derzeit nicht ansteuern kann oder möchte, findet einen virtuellen Spaziergang auf der Internetseite der Bürgerschaft mit den historischen Inhalten und Bildern (www.über.ruhr.de). Unter dem Punkt „Neu in Überruhr“ findet sich indes ein Flyer zum Herunterladen, auf dem Einrichtungen wie Kitas, Schulen, Sportvereine und Kirchen gebündelt sind. Ein Angebot für Neubürger und Familien, als Leitfaden für das Leben im Stadtteil.

Diese Information für die beiden Zielgruppen ist ein Anliegen, das der Bürgerschaft wichtig ist und das auch ihrem Vorsitzenden am Herzen liegt – kam der Familienvater doch selbst vor zehn Jahren neu nach Überruhr.

