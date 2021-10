Erst verführt, dann bedroht: 35-Jähriger in Essen ausgeraubt

An den Helbingbrücken in der Nähe des Essener Hauptbahnhofs ist ein 35-Jähriger ausgeraubt worden.

Essen. Ein Mann aus Hessen wurde am Hauptbahnhof von einer Unbekannten angesprochen. Er folgte ihr zu den Helbingbrücken. Dort kam das böse Erwachen.

Erst bandelte ein Mann aus dem hessischen Ebermünde am Essener Hauptbahnhof mit einer Frau an, dann wurde er von zwei mutmaßlichen Komplizen der Unbekannten bedroht, verletzt und ausgeraubt. Die Polizei ermittelt und sucht nach dem Trio.

Wie die Behörde am Dienstag berichtete, suchte der 35-Jährige am Sonntagabend Hilfe bei Bundespolizisten. Er sei am Hauptbahnhof durch eine ihm unbekannte Frau angesprochen worden, die mit näheren Kontakt haben wollte. Dazu seien die beiden in Richtung der Helbingstraße gegangen. Kurze Zeit später seien zwei Männer auf ihn zugekommen, die ihn unvermittelt mit einer zerbrochenen Glasflasche angriffen. Dabei verletzten sie denn 35-Jährigen am linken Unterarm.

Mit Beute in unbekannte Richtung geflüchtet

Anschließend seien die Täter mit seinem Rucksack und seinem Mobiltelefon in unbekannte Richtung geflüchtet. Die Einsatzkräfte versorgten die blutende Wunde. Eine weitere medizinische Versorgung lehnte der Mann aus Hessen jedoch ab. Die Schadenshöhe des Diebesguts beläuft sich auf rund 80 Euro.

Gemeinsam mit der Landespolizei Essen suchten die Bundespolizisten das Umfeld des Tatorts ab, was jedoch ohne Erfolg blieb. Die Bundespolizei bittet Zeugen um Hinweise. Wer kann Angaben zu Tatverdächtigen machen?

Hinweise nimmt die Behörde unter der kostenfreien Servicenummer 0800/6 888 000 oder jede Polizeidienststelle entgegen. Die Polizei Essen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

