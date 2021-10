Erst Tänzerin, dann Kamerafrau: Preis für Heide-Marie Härtel

Essen. Der Deutsche Tanzpreis 2021 ist in Essen an Heide-Marie Härtel vergeben worden. Sie entdeckte die Kraft des Mediums Film für den Tanz.

Sie war den Tränen nahe, als sie auf der Bühne des Aalto-Theaters den diesjährigen „Deutschen Tanzpreis“ des „Dachverbands Tanz“ im Rahmen einer dreieinhalbstündigen Gala in Händen halten durfte. Für Heide-Marie Härtel eine ungewohnte Perspektive. Denn die letzten 22 Verleihungen der bedeutendsten deutschen Tanzauszeichnung verfolgte sie aus der letzten Reihe des Essener Opernhauses - und zwar hinter der Kamera.

Mit Heide-Marie Härtel wird damit das vielfältige Lebenswerk einer nach den Worten der Laudatorin Claudia Henne „Tanzbesessenen“ gewürdigt, die, nach den Worten Pier Paolo Pasolinis, „den Körper in den Kampf“ werfe. Eine ihrer größten und wohl nachhaltigsten Leistungen besteht in dem 2004 von ihr gegründeten „Deutschen Tanzfilminstitut Bremen“, das mit über 40.000 audiovisuellen Medien die deutsche Tanzgeschichte der letzten Jahrzehnte nahezu lückenlos dokumentiert. Von Heide-Marie Härtel gesammelt, bearbeitet und vielfach selbst produziert.

Aus einer „Videoabteilung“ in Bremen wurde das „Deutsche Tanzfilminstitut“

Als Tänzerin durch den provokanten Choreografen Johann Kresnik in Bremen auf die politische Dimension des Tanzes aufmerksam geworden, vertauschte sie in den 70er-Jahren die Tanzschuhe mit der Kamera, um mit dem Medium des Films möglichst viele Menschen erreichen zu können. 1979 übernahm sie die Videobetreuung der Tanzabteilung des Bremer Theaters und des Folkwang Tanzstudios. Vor allem durch ihre Arbeit mit Folkwang entstand eine enge Zusammenarbeit mit Reinhild Hoffmann und Susanne Linke, der allein 2000 Filmproduktionen zu verdanken sind.

Sie und Henrietta Horn ließen es sich nicht nehmen, zur Umrahmung des Festakts am Wochenende aktiv beizutragen. Reinhild Hoffmann erinnerte mit einer neu aufbereiteten Version des Stücks „Solo mit Sofa“ aus dem Jahre 1975 an die erste Filmproduktion der Preisträgerin. Diesmal getanzt von Ksenia Ovsyanic vom Berliner Staatsballett. Die mittlerweile 77-jährige Susanne Linke bestand darauf, ihr Solo „Écoute...Chopin!“ selbst zu tanzen und Henrietta Horn sorgte mit 16 Tänzerinnen und Tänzern des Folkwang Tanzstudios für einen jugendlich turbulenten Abschluss.

Heide-Marie Härtel: Der Film macht den Tanz für jeden zugänglich

Im ersten Teil präsentierten Mitglieder des Stuttgarter und des Aalto-Balletts mit Choreografien von John Cranko und Armen Hakobyan an weitere wichtige Personen und Companies im Schaffen von Heide-Marie Härtel. An ihre über das Filminstitut hinausgehenden Verdienste erinnerte die Kulturjournalistin Claudia Henne in ihrer Laudatio. Dazu gehören die intensive Arbeit im Auftrag des Goethe-Instituts auf allen Kontinenten und ihr Einsatz für eine von Respekt getragene Wertschätzung des Tanzes und ihrer Interpreten. Heide-Marie Härtel selbst mahnte in ihrer Dankesrede in geradezu beschwörenden Worten diesen Respekt an, wobei sie „Tanz und Film als Geschwister in der Kunst“ sieht, die den Weg für Neues öffnen können. Nicht zuletzt sieht sie als Filmerin ihre Aufgabe darin, den Tanz in ihren vielfältigen Formen jedermann zugänglich machen zu können und nicht nur den Privilegierten, die das Glück haben, vor Ort dabei sein zu dürfen.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen