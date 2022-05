Erst ohne Führerschein, dann kein Ticket: Essener in Haft

Essen. In einem ICE nach Essen ist ein 37-Jähriger ohne Ticket erwischt worden. Zuvor war er offenbar schon häufiger Auto ohne Führerschein gefahren.

Ein Schwarzfahrer muss ins Gefängnis, nachdem er in der Nacht auf Mittwoch ohne Ticket erwischt worden ist. Der 37-Jährige wurde in einem ICE von Düsseldorf in Richtung Essen kontrolliert. Er weigerte sich, seinen Ausweis zu zeigen – deshalb verständigte der Schaffner im ICE die Bundespolizei. Am Hauptbahnhof Essen nahmen die Polizisten den Mann mit zur Wache.

Von 1800 Euro hatte er nur 1400 bezahlt

Es stellte sich heraus: Weil er offenbar schon häufiger ohne Führerschein Auto gefahren war, hatte der Mann noch eine offene Rechnung – er war vom Amtsgericht Essen-Borbeck zuletzt wegen „vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis“ zu 1800 Euro Geldstrafe verurteilt worden. Bezahlt hatte er aber nur 1400 Euro. Deshalb hatte die Staatsanwaltschaft den 37-Jährigen zur Fahndung ausgeschrieben; es lag ein Haftbefehl vor.

Wie lange er in Haft bleibt, ist unklar

Die restlichen 400 Euro kann oder konnte der Mann nicht bezahlen. Deshalb muss er jetzt ins Gefängnis. Wie er lange er dort bleibt, ist unklar. Zusätzlich muss er sich jetzt wegen der „Erschleichung von Leistungen“ verantworten, damit ist das Schwarzfahren gemeint. Die Beamten fanden bei dem Mann außerdem Teile von Kfz-Papieren, die nicht mehr gültig waren und von den Behörden längst hätten eingezogen werden müssen.

