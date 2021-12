Erotisch und spannend: Essener schreibt lokales Sagenbuch

Essen-Burgaltendorf. Sie sind überliefert oder frei erfunden: Der Essener Rolf Siepmann stellt sein Sagenbuch vor – und verspricht Spannung, Modernes und Erotik.

26 Sagen aus Essen-Burgaltendorf erzählen Lokalgeschichte auf unterhaltsame Art

Die meisten Sagen hat der Essener Rolf Siepmann erfunden, nur wenige sind überliefert

Zu jeder Geschichte gibt es Hinweise zum Geschehen und Ortsverweise

Von der eisernen Jungfrau, verschwundenen Höfen oder der Teufelin vom Hohlweg erzählen die Burgaltendorfer Sagen. Rolf Siepmann (66) hat sie aufgeschrieben, hat einen wahren historischen Kern vermengt mit modernen Elementen, hat Zeitgeschehen hinzugefügt sowie Ironie und Erotik. Herausgekommen sind 26 Sagen mit Heimatgeschichte, wenige von ihnen sind überliefert, die meisten erfunden. Warum das erlaubt ist, erklärt der Autor.

Halten ihr Werk in Händen: Buchautor Rolf Siepmann (l.) und Verleger Arnd Hepprich (Revierbuch Verlag) mit dem Burgaltendorfer Sagenbuch. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Die Sagen führen ins Verlies der Burg, ins Wirtshaus, das mancher noch als Bürgerkrug kennt oder in die Kirche Herz Jesu, deren Glocken nun nachts keine Geister mehr vertreiben: Für diese Erzählungen hat Rolf Siepmann in Archiven recherchiert, hat Bücher zum deutschen Aberglauben gewälzt und jüngste Ereignisse wie zuletzt die Entscheidung, dass die Kirchenglocken nachts stumm bleiben, eingefügt.

„Das Schreiben fiel mir leicht, aber dann galt es jemanden zu finden, der es professionell aufarbeitet und auch druckt“, sagt der Autor, der studierter Germanist und Literaturwissenschaftler ist. Aufgewachsen ist er in Essen-West, wo sein Vater als Kohlenhändler und seine Mutter im Getränkehandel arbeitete, auf dem Kohlenhof. Seine Biografie nennt er daher typisch für ein Kind der 1950er Jahre. Gearbeitet hat er später als Quereinsteiger als Prokurist bei Coca Cola, später als Dozent bei der FOM (Wirtschaftsethik und Kommunikation).

Das Interesse an Essener Heimatgeschichte ist groß

Seine Freizeit widmet er schon lange der Geschichte des Dorfes, in das er 1996 aus Horst hinzuzog. Rolf Siepmann ist seit 2004 Mitglied des Heimat- und Burgvereins, dessen Vorsitzender er nun ist. Seit zehn Jahren führt er bereits um bei Glühwein und Sagen rund um die Burg. Das Interesse an Heimatgeschichte sei groß, die Zahl der überlieferten Sagen beschränkt.

Die Illustrationen für das Sagenbuch aus Burgaltendorf hat die Essenerin Pia Blümig entworfen, hier das Bild zur Sage „Finchen, die Geistermaus“. Foto: Illustration: Pia Blümig

Da Sagen bereits zu Zeiten der Brüder Grimm mündlich und schriftlich überliefert worden seien, heißt es im Vorwort, müssen auch diese irgendwann ihren Anfang genommen haben, also einst auch neu gewesen sein. Was liegt da näher, als weitere zu erfinden, dachte sich der 66-Jährige und fand in seinem langjährigen Bekannten vom Steeler Archiv einen Verleger: Arnd Hepprich, für den die Burgaltendorfer Sagen eine Abwechselung zur Geschichte des Essener Ostens boten. Als dritte im Boot ist Pia Blümig, die die Illustrationen entwarf.

Sagen knüpfen an historische Ereignisse an oder erklären Merkwürdigkeiten

Das Ergebnis ist nun das Buch mit 140 Seiten, jede Geschichte ist illustriert und mit einem Hinweis versehen, der ins Jetzt und Heute führt. So beschäftigt sich der Autor mit Stadtteilgeschichte und konkreten Ereignissen – „ganz nach dem Prinzip der alten Brüder Grimm“, erklärt Rolf Siepmann. Oft habe man die Form der Sage genutzt, um an historische Ereignisse anzuknüpfen oder Merkwürdigkeiten zu erklären.

Zur Sage „Das Brautpaar von Linden“ ist diese Illustration entstanden, erzählt wird von einem tragischen Unglück. Foto: Illustration / Pia Blümig

So wisse man längst, dass der Grund für die mysteriösen „Flämmchen von Holtey“, die im Dunkel flackern und funkeln, Sumpfgas sei, das Ursache für Irrlichter sein könne. Und französische Truppen waren um 1640 („Die Altendorfer Vinzenz-Töpfe“) tatsächlich in Burgaltendorf, französische Kriegsgefangene nach 1871 ebenfalls („Der kopflose Jean“) und auf den maroden Eisenbahnschienen im Ruhrtal gab es in den 1950er Jahren so manche Entgleisung („Die Wiesenfee“).

Der kopflose Jean oder der verführerische Dämon tauchen in den Sagen auf

Die Illustratorin des Burgaltendorfer Sagenbuches Das Buch „Sagen aus Burgaltendorf“ hat Pia Blümig mit 27 farbigen Illustrationen gestaltet. Die 42-Jährige kommt gebürtig aus dem Raum Paderborn und hat in Bielefeld Foto-Design studiert. Seit zehn Jahren lebt sie in Essen. Das Sagenbuch war mit Blick auf diese Illustrationen eine Premiere, hatte die diplomierte Fotodesignerin bis dahin diesen Stil ausschließlich bei Zeichnungen für Familienfeiern, Freunde, Geburtstagsgeschenke und Hochzeiten genutzt. Dafür hat sie zunächst mit Bleistift auf dem Papier eine Skizze gefertigt, diese digitalisiert und als Grundlage für eine Photoshop-Datei genutzt. Schließlich zeichnet sie mit einem Grafiktablett die Konturen, koloriert diese und fügt Schattierungen hinzu. Erschienen ist das Buch im Revierbuch Verlag, Essen. Es kostet 15,90 Euro. ISBN 978-3-947320-06-6.

All diese Orte können die Leser auch selbst erwandern oder besuchen. Denn am Ende jeder Erzählung gibt es Ortsangaben und Hinweise, dass etwa am restaurierten Wohnhaus Alte Hauptstraße 24 der Fassadenschmuck (überschäumender Bierkrug) an die Gaststätte „Zum Bürgerkrug“ erinnert oder, dass der alte Bahnhof an der Kreuzung Holteyer Straße (früher Bahnhofstraße) lag und heute als Lagerschuppen des gegenüberliegenden Raiffeisenmarktes genutzt wird. „Vieles ist aus dem Stadtteil verschwunden“, sagt Rolf Siepmann, der diese Dorfgeschichte auf die unterhaltsame Art auch lebendig halten möchte.

Ein Kinderbuch sei die Sammlung ohnehin nicht, denn es gibt nicht nur die Geschichte vom kopflosen Jean, die diesen auch zeigt. Der französische Kriegsgefangene verwettete seinen Kopf - und verlor diesen auch. Erzählt wird auch von einem verführerischen weiblichen Dämon („Die Teufelin vom Hohlweg“), die den Männern mit feurigen Augen und glühenden Brüsten die Kraft raubt. Der ein oder andere soll gar ein oder zwei Tage wie vom Erdboden verschluckt gewesen sein, heißt es. Ob diese Sagen überliefert oder erfunden sind. . .

