Erneuter Unfall mit Streifenwagen in Essen: zwei Verletzte

Essen. Ein Polizeiauto kollidierte auf einer Kreuzung in Frohnhausen mit einem Wagen einer Fahrerin. Die Frau soll eine rote Ampel missachtet haben.

Erneut hat es in Essen einen Unfall mit einem Streifenwagen der Polizei gegeben: Am Dienstagabend kollidierte ein BMW auf einer Einsatzfahrt mit einem Wagen einer Frau auf der Kreuzung Benno-Strauß-Straße/Wickenburgstraße in Frohnhausen. Die Autofahrerin als auch ein Beamter erlitten leichte Verletzungen, berichtete die Behörde am Mittwochmorgen.

Der genaue Hergang der Kollision wird untersucht. Nach Angaben der Polizei war die Besatzung des Streifenwagens wohl mit Martinshorn und Blaulicht gegen 21.40 Uhr zu einem Einsatz unterwegs, als sie die Kreuzung überqueren wollte. Die Polizei vermutet, dass die Autofahrerin in diesem Moment eine rote Ampel missachtet haben könnte. Dadurch sei es zu dem Zusammenprall gekommen.

Ein Augenzeuge berichtete gegenüber dieser Zeitung, dass das Blaulicht des Streifenwagens erst nach dem Zusammenprall zur Absicherung der Unfallstelle eingeschaltet worden sei, bestätigte aber, dass die Polizisten „Grün“ hatten, als sie auf die Kreuzung fuhren und von dem querenden Kleinwagen überrascht worden seien.

Der Fahrer des Polizeiautos habe sofort eine Notbremsung eingeleitet, die Kollision aber nicht verhindern können.

Die Autos mussten abgeschleppt werden. Die Straße blieb für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Die Polizei ermittelt.

Erst vor einer Woche ist in Schonnebeck ein schwerer Unfall mit einem Streifenwagen passiert. Das Auto kam bei einer nächtlichen Verfolgungsfahrt von der Straße ab und prallte gegen eine Hauswand. Die Untersuchungen zum Hergang des Crashs werden weiterhin untersucht. (j.m.)

