Erneut wertvoller Oldtimer in Essen-Bredeney verschwunden

Essen. Mercedes SL verschwand aus einer Garage, tauchte aber in den Niederlanden wieder auf. Vor wenigen Wochen wurde ein ähnlicher Oldtimer gestohlen.

Schon wieder ist ein wertvoller Mercedes-Oldtimer aus einer Tiefgarage in Essen-Bredeney gestohlen worden. Ein Wagen tauchte schnell wieder auf, ein zweiter ist seit etwa einem Monat verschwunden.

Wie die Polizei am Montag berichtete, hatte ein 78-Jähriger am Samstag gemeldet, dass sein grauer SL aus einer Tiefgarage an der Bredeneyer Straße geklaut worden sei. Kurze Zeit später tauchte das gute Stück aber in den Niederlanden wieder auf.

Der Eigentümer hatte den Mercedes über eine Tracking-App orten können. Die länderübergreifende Zusammenarbeit der hiesigen Behörden mit der niederländischen Polizei führte schnell zum Erfolg. Der Wagen konnte im niederländischen Brunssum sichergestellt werden.

Das in Essen zuständige Kriminalkommissariat KK32 setzt seine Ermittlungen fort, auch in einem zweiten Fall, der noch nicht zum Erfolg geführt hat: Im August verschwand ein roter Mercedes 280 SL Pagode aus einer Tiefgarage an der Redtenbacherstraße und konnte bis heute nicht gefunden werden.

