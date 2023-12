Blaulicht Erneut Unfall an Problem-Kreuzung in Altenessen

Essen-Altenessen Die Polizei hat eine Kreuzung im Essener Norden im vergangenen Jahr als Unfallhäufungsstelle bewertet. Jetzt hat es dort erneut gekracht.

An der Kreuzung Karlstraße/Wilhelm-Nieswandt-Allee hat es am Sonntagabend einen Unfall gegeben. Nach Angaben der Polizei wollte ein 80-jähriger Essener in Richtung Innenstadt auf die Allee abbiegen und stieß dabei mit zwei weiteren Autos zusammen.

Die Wilhelm-Nieswandt-Allee musste für die Unfallaufnahme zwischen 18 und 19.15 Uhr gesperrt werden. Der 80-Jährige sowie ein 29-jähriger Essener sind laut Polizei leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden.

Unfallschwerpunkt: Kreuzung in Altenessen soll umgebaut werden

In der Vergangenheit hat es an dieser Kreuzung schon öfter Unfälle gegeben, meistens allerdings, wenn Autofahrer von der Karlstraße auf Seite des Karlsplatzes kommend auf die Wilhelm-Nieswandt-Allee abbiegen wollten. „Das ist schon ein längerer Prozess“, hatte Polizeisprecher Pascal Pettinato im März gegenüber dieser Redaktion gesagt. Unfälle habe es auch schon 2014 und 2015 gegeben. Jetzt soll die Kreuzung umgebaut werden. Das hat der Ausschuss für Verkehr und Mobilität im Frühjahr beschlossen.

Geplant ist, dass die Mittelinseln der Wilhelm-Nieswandt-Allee so umgebaut werden, dass sich die Geschwindigkeiten des von der Karlstraße links in die breite Wilhelm-Nieswandt-Allee abbiegenden Autoverkehrs verringern. Zudem ist vorgesehen, die Haltelinien der Linksabbiegespuren, die den Autoverkehr von der Karlstraße in die Wilhelm-Nieswandt-Allee leiten, deutlich weiter nach vorne zu verlegen. So könnten die Autofahrer besonders Fußgänger besser sehen – und andersherum auch. Mit dem Kreuzungsumbau soll sich auch die Situation für Radfahrer an der Stelle bessern.

Im Frühjahr 2024 soll mit den Arbeiten begonnen werden. Kostenpunkt nach Angaben der Stadt: rund eine Million Euro.

