Ermittler aus Heilbronn überführen zwei Trickdiebe in Essen

Essen/Heilbronn. Zwei mutmaßliche Trickdiebe sitzen in Untersuchungshaft. Sie sollen Senioren auf Supermarkt-Parkplätzen abgezockt haben - unter anderem in Essen.

Die Polizei in Heilbronn hat zwei mutmaßliche Trickdiebe überführen können, die auch in Essen ihr Unwesen getrieben haben. Den beiden 39 und 43 Jahre alten Männern werden zahlreiche Delikte zur Last gelegt. Sie wurden in Essen festgenommen und einem Richter vorgeführt, der das Duo in Untersuchungshaft schickte.

Meist sprachen die Täter im Landkreis Heilbronn ältere Menschen auf Parkplätzen von Supermärkten an. Einer gab vor, Geld für einen Einkaufswagen wechseln zu wollen, um mit Scheingeld Beute zu machen. Wie Ermittlungen ergaben, handelte es sich bei den Kriminellen um rumänische Staatsangehörige, die ihre Aktivitäten im Januar nach Nordrhein-Westfalen verlegten.

Auf dem Gelände eines Essener Supermarkts wurden sie nach intensiver Observation schließlich festgenommen. Bei Durchsuchungen wurden 8400 Euro, die mutmaßlich gestohlen worden waren, und gefälschte Ausweispapiere sichergestellt.

Die Kriminalpolizei Heilbronn überprüft nun, wie viele Taten auf das Konto der Trickdiebe gehen könnten. Wer zum Opfer ihrer Masche geworden ist, sollte sich mit der Essener Polizei unter der Rufnummer 0201/829-0 in Verbindung setzen.

