„Erkennst du mich nicht?“ – Mann mit Maske beklaut Frau (81)

Die Polizei berichtet von einer Straftat in Altenessen, hier im Bild die Zeche Carl.

Essen. Getarnt mit einem Mund-Nasen-Schutz, erschlich sich ein unbekannter Dieb den Zutritt zur Wohnung einer Seniorin.

Ein unbekannter Mann hat am Mittwochmorgen das Sparbuch und Schmuck einer 81-Jährigen gestohlen. Tatort ist die Wohnung der Frau auf der Altenessener Straße in Altenessen-Nord. Der unbekannte Mann, der etwa 50 Jahre alt sein soll, sprach die Frau durch das offene Wohnzimmerfenster an: Er sei doch „der Mann von Maria“, ob sie ihn nicht erkenne.

Der Mann trug eine Corona-Maske, deshalb war sich die Frau nicht sicher und bat den Mann in ihre Wohnung. Dort legte er eine braune Plastiktüte auf ihr Sofa. „Aus der Tüte holte er Schmuckstücke und redete auf die gutgläubige Bewohnerin ein“, berichtet die Polizei. „Während des Gesprächs lief der Mann durch die Wohnung und erzählte ihr, wo sich die beiden letztmalig angeblich gesehen hätten.“

Da schöpfte die 81-Jährige bereits Verdacht – doch nach fünf Minuten verließ der Mann die Wohnung. Die Seniorin schaute sofort nach ihren Wertgegenständen und stellte sofort fest, dass ihr Schmuckkästchen mit Inhalt sowie ein Sparbuch gestohlen worden waren. Anschließend informierte sie die Polizei.

Der Mann ist etwa 1,70 Meter groß, trug eine Kappe sowie eine graue Jacke und die braune Plastiktasche. Zeugen werden gebeten, sich unter 8290 zu melden.