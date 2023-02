Erdbeben: Stadt Essen will Verwandtenbesuche erleichtern

Essen. Damit Türken ihre Verwandten aus den Erdbebengebieten schneller nach Essen holen können, beschleunigt die Stadt die Bearbeitung von Anträgen.

Nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Syrien möchte es die Bundesregierung Erdbebenopfern erleichtern, nach Deutschland einzureisen. Das besondere Visums-Verfahren gilt für türkische Staatsangehörige, die hierzulande Verwandte 1. oder 2. Grades haben, also Ehepartner, Eltern, Kinder, Großeltern, Enkelkinder oder Geschwister. Diese müssen in der Regel zuvor eine sogenannte Verpflichtungserklärung bei der für sie zuständigen Ausländerbehörde abgeben. Um dieses Verfahren zu beschleunigen, stockt die Stadt Essen nun zeitweilig das Personal in der betreffenden Abteilung auf.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Essen. Den Essen-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

„Normalerweise haben wir Terminvorlaufzeiten für die Vorsprache zur Abgabe einer Verpflichtungserklärung von sechs Monaten“, sagt der zuständige Ordnungsdezernent Christian Kromberg. Die Erklärung entspricht einer Art Bürgschaft, mit der sich die Einladenden verpflichten, „für alle Kosten aufzukommen, die im Zusammenhang mit dem Aufenthalt des Gastes entstehen, einschließlich der Kosten für eine eventuelle Krankenbehandlung“, heißt es auf der Webseite des Auswärtigen Amtes.

Stadt Essen bearbeitet Verpflichtungserklärungen beschleunigt

Den Antrag auf ein Visum müssen die Betroffenen bei den deutschen Auslandsvertretungen stellen und dabei die Finanzierung des Aufenthaltes nachweisen. Wenn sie das nicht durch Eigenmittel können, kommt die Verpflichtungserklärung ins Spiel, die auch in Essen schon einige Türken beantragt haben: „Die ersten 50 Anfragen zur Abgabe einer Verpflichtungserklärungen für Betroffene des Erdbebens sind schon bei uns eingegangen und diese werden schon bearbeitet. Sofern die notwendigen Unterlagen, wie Einkommensnachweise und Angaben zu den einzuladenden Personen vorliegen, kann eine Ausstellung der Verpflichtungserklärung im Vorsprachetermin erfolgen“ sagt Kromberg.

Um das Tempo halten zu können, habe man eine Task Force gebildet und mehr Mitarbeiter abgestellt, die die Papiere bearbeiten. Damit diese Information rasch bei allen potenziell Betroffenen ankommt, hatte Kromberg für diesen Freitag (17.2.) zu einer Online-Konferenz mit Mitgliedern der AG Wohlfahrt sowie mit Multiplikatoren eingeladen, die in der türkischen Community vernetzt sind. Die hiesige Ausländerbehörde sei jedoch auch von den jeweiligen deutschen Auslandsvertretungen abhängig ist, die die Visa letztlich erteilen, betont Kromberg.

Auch was die Beteiligung der Ausländerbehörde im Rahmen der Visa-Erteilung für die Menschen in den Erdbebengebieten angeht, könnte sich der Dezernent eine Beschleunigung vorstellen: So habe das Land Berlin eine „Globalzustimmung“ zur Erteilung der Visa für die vom Erdbeben betroffenen Menschen erteilt. Das heißt, die Zustimmung muss nicht mehr in jedem Einzelfall von den hiesigen Behörden gegeben werden. Er hoffe, dass die Landesregierung in NRW dem Beispiel folge, da auch hiervon eine schnellere Bearbeitung seitens der Ausländerbehörde abhängig ist

Notfalltermine können über die Hotline des Service-Centers gebucht werden: 0201 88-38883 (mo bis fr, 7.30-18 Uhr). Weitere Infos zur Verpflichtungserklärungen auf: www.essen.de/leben/migration_und_integration/staatsangehoerigkeits__und_auslaenderangelegenheiten/einreise_visum.de.html

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen