Die Liebe begann vor 65 Jahren an der Fleischtheke. Brigitta und Gerhard Tobay haben jetzt Eiserne Hochzeit gefeiert. Er lebt im Pflegeheim, sie in einer Wohnung in Essen-Schonnebeck. Telefoniert wird mehrmals täglich: „Meine Brigitta weckt mich jeden Morgen um halb sieben.“