Messe Equitana 2023 startet in Essen: Das bietet die Pferde-Messe

Essen. Die Pferdesportmesse startet im März wieder in Essen. Die diesjährige Messe ist größer als im Vorjahr. Das ist das Programm.

Die Pferde-Messe Equitana, die vom 9. bis 15. März in Essen stattfindet, zieht in diesem Jahr 600 Aussteller aus 30 Ländern an – unter den Teilnehmern sind auch einige Essener. Bei der letzten Equitana vor der Corona-Pandemie kamen 2019 insgesamt 750 Aussteller nach Essen.

Einer der Essener Teilnehmer ist der Heisinger Jörg Hüppmeier, Mitglied des sogenannten Ranch Roping Teams. „Wir fangen die Rinder ein wie auf amerikanischen Ranches und fixieren sie an Kopf und Füßen“, erklärt er die Vorgehensweise. Das könne brutal aussehen, doch es sei alternativlos: Denn im Gegensatz zu zahmen Rindern müssten Kühe auf Weiden erstmal eingefangen werden, um sie zum Beispiel impfen und mit Kuren versorgen zu können.

Neben dem Einfangen der Rinder zeigt das Ranch Roping Team auf der Equitana außerdem, wie die Pferde ausgebildet werden und was die Pferde können müssen, um mit ihnen zu arbeiten. In den Hallen 5 und 7 zeigt das Team zweimal am Tag für etwa 15 Minuten eben jene Arbeitsabläufe. Für die Show habe das Team nicht extra trainieren müssen. Jörg Hüppmeier betont, dass „der Arbeitsablauf sitzt“.

Essen: Auf der Equitana werden unterschiedliche Shows gezeigt

Ein ganz anderes Erlebnis haben Besucher und Besucherinnen bei dem Show-Cup der Messe. Aus der Nachbarstadt sind die „Royal Showgirls“ des Velberter Reit- und Fahrvereins unter der Leitung von Mareike Pees dabei. Für die Reiterinnen im Alter zwischen 16 und Mitte 30 gehe ein Kindheitstraum in Erfüllung, denn die Equitana sei „die Messe schlechthin“, betont Pees.

Dann ist da noch der 28-jährige Nico Falk aus Überruhr, Mitglied des Vereins zur Förderung der Pferde purer spanischer Rasse. Zusammen mit vier anderen Reitern und Reiterinnen ist er täglich dreimal im Showprogramm auf der Messe zu sehen. Der Verein will eine höhere Sichtbarkeit und die Förderung des Spanischen Pferdes im Dressursport erreichen.

Der 28-jährige Dressurreiter Nico Falk zeigt sein Können auf einem Spanischen Pferd auch auf der Pferdemesse Equitana in Essen. Foto: Falk

Essen: Reitsport profitiert von Pandemie

Grundsätzlich muss sich der Reitsport laut Christina Uetz, Event-Direktorin der Equitana, keine Sorgen um fehlende Sichtbarkeit machen. Denn Corona habe dem Pferdesport nicht geschadet: „Im Gegenteil, die Menschen hatten mehr Zeit für ihr Hobby. Das zeigen auch die Zahlen im Einzelhandel.“ Auch das Essener Unternehmen Reitsport Hinrichs, das auf der Messe ausstellt, bestätigt, man habe von diesem Trend durchaus profitiert.

Benedikt Binder-Krieglstein, Geschäftsführer des Equitana-Veranstalters Reed-Exhibitions, betont, dass der Pferdesport weiterhin eine hohe wirtschaftliche Bedeutung habe. Die Digitalisierung werde immer bedeutender, doch der persönliche Kontakt zwischen Händlern und Kunden gerade auf der Messe bleibe wichtig.

Essen: Equitana stellt Nachhaltigkeit in den Fokus

Weiterhin habe das Thema Nachhaltigkeit auf der diesjährigen Messe einen hohen Stellenwert. Benedikt Binder-Krieglstein beobachtet: „Das Thema wird auch den Besuchern und Besucherinnen immer wichtiger.“ Christina Uetz ergänzt: „Deshalb haben wir in diesem Jahr die Aussteller mit dieser Thematik gebündelt.“ Besucher und Besucherinnen finden die Unternehmen mit nachhaltigen Produkten, wie Mode und Futter, auf einer eigenen Fläche in Halle zwei.

Ein Beispiel für nachhaltiges Wirtschaften präsentiert die Eifelerin Julia Zenner im Vorfeld. Sie arbeitet mit dem Belgischen Kaltblut Moritz und dem Shetlandpony Finn, die zum Transport von Holzstämmen in der Forstwirtschaft eingesetzt werden. Die gelernte Krankengymnastin erklärt: „Diese Methode ist schonender und nachhaltiger für den Wald, da der Boden weniger verdichtet wird als beim Einsatz von forstwirtschaftlichen Maschinen.“

Essen: Equitana wieder deutlich größer als im Vorjahr

Die Pferdemesse belegt alle acht Messehallen. Es gibt insgesamt etwa 400 Stunden Programm, 80 Trainer und Trainerinnen, die ihr Wissen weitergeben. 700 Pferde und 30 Pferderassen werden auf der Equitana zu sehen sein und ist damit die weltweit größte Pferdesportmesse. Ein festes Element der Messe ist die Hop-Top-Show. Sie findet am Freitag, Samstag und Sonntag jeweils um 19.30 Uhr statt. Christina Uetz kündigt an: „Ein Drittel der Show-Elemente wurde in Deutschland bisher noch nicht gezeigt.“

Die Veranstalter rechnen insgesamt mit etwa 100.000 Besuchern und Besucherinnen.

>>> Info: Tickets und Öffnungszeiten

Die Messe findet von Donnerstag, 9. März, bis Mittwoch, 15. März, statt. Von Donnerstag bis Dienstag ist sie jeweils von 10 bis 18.30 Uhr, am Mittwoch von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Tickets können unter www.equitana.com/tickets und der Hotline 0049 1800 6999000 250 gekauft werden

Tageskarten gibt es ab 23 Euro.

