Eon-Kunstbasar beschert der Essener Tafel eine Rekordspende

Kunstverkauf beim Energiekonzern Eon hat für einen hohen Erlös gesorgt. Vier Einrichtungen sollen davon profitieren. So wird das Geld aufgeteilt.

Der Kunstbasar in der Zentrale des Essener Energieriesen Eon hat Mitte Januar für riesige Resonanz gesorgt – und auch einen unerwartet hohen Erlös eingespielt. Wie das Unternehmen jetzt mitteilt, kamen durch den Verkauf der mehr als 1400 Kunstobjekte rund 200.000 Euro zusammen. Wer davon in welcher Höhe profitiert, steht nun ebenfalls fest.

Kaum hatten sich am 12. Januar die Türen zum „Kunst-Basar“ in der Eon-Zentrale geöffnet, waren die Werke auch schon verkauft. Bereits am zweiten Tag wurde die Aktion bereits beendet. Alle der 1.400 Kunstwerke fanden bei der öffentlichen Veranstaltung ein neues Zuhause. Beim Kauf eines Kunstwerks konnten die Besucherinnen und Besucher außerdem darüber abstimmen, an welche gemeinnützige Organisation der Erlös gespendet werden sollte. Die meisten Stimmen erhielten zwei Organisationen: das Essener Kinderschutzhaus des Kinderschutzbundes und die Essener Tafel.

Auch der Neue Essener Kunstverein und die Stiftung Universitätsmedizin profitieren

Der Energiekonzern hat nun entschieden, dass der unerwartet hohe Verkaufserlös auf alle vier Essener Einrichtungen, über die abgestimmt werden konnte, aufgeteilt wird. So gehen von den insgesamt 200.000 Euro je 80.000 Euro an das Essener Kinderschutzhaus des Kinderschutzbundes und die Essener Tafel sowie zu je 20.000 Euro an den Neuen Essener Kunstverein e. V. und die Stiftung Universitätsmedizin Essen.

„Wir freuen uns sehr, dass unser Kunstbasar so erfolgreich war und wir diese großartige Spendensumme erreicht haben. Wir sind wirklich überwältigt von dieser Resonanz“, sagt Dr. Leonhard Birnbaum, Vorsitzender des Eon-Vorstands. „Da wir im Vorfeld nicht wussten, wie hoch der Erlös sein würde, haben wir uns entschieden, die Summe unter den vier Einrichtungen aufzuteilen und den Publikumswünschen zu folgen.“

Die offizielle Scheckübergabe bei Eon mit (v. links) Dorothee von Posadowsky (Eon Art Collection), Jan Philipp Römer (Neuer Essener Kunstverein), Ulrich Radtke (Stiftung Universitätsmedizin), Jörg Sartor (Essener Tafel), Leonhard Birnbaum (Vorstand Eon), Oberbürgermeister Thomas Kufen, Ulrich Spie (Kinderschutzbund) und Marc Spieker (Finanzvorstand Eon). Foto: Endermann, Andreas

Begeistert vom Erfolg des Kunstverkaufs sind auch die Empfänger: „In fast 30 Jahren hat die Essener Tafel noch nie eine so hohe Spende erhalten“ sagt Jörg Sartor, Vorstandsvorsitzender der Essener Tafel e.V.. „Auch für das Kinderschutzhaus in Essen ist das eine Rekordsumme“, ergänzt sich Prof. Dr. Ulrich Spie, Vorsitzender des Deutschen Kinderschutzbundes Ortsverband Essen e.V..

