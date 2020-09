Die Feuerwehr rückte wegen einer Schlange in Bocholt an

Tierwelt Entflohene Schlange löst Feuerwehreinsatz in Bochold aus

Essen. Eine Spaziergängerin hatte das Reptil auf einem Fußweg an der Kampstraße entdeckt.

Eine ausgebüxte Schlange hat am Mittwochnachmittag für einen Feuerwehreinsatz in Bochold gesorgt. Eine Spaziergängerin hatte das Reptil auf einem Fußweg an der Kampstraße entdeckt.

Zwecks Expertise zog die Feuerwehr den Terra Zoo hinzu

Die alarmierte Feuerwehr zog zwecks Expertise den Terra Zoo in Rheinberg hinzu. Eine Mitarbeiterin identifizierte die Flüchtige, die sich auf einen Baum davon geschlichen hatte, als ungiftige Grasnatter und fing die Schlange ein. Da nicht bekannt ist, wo sie entwichen war, wurde die Natter laut Feuerwehr in den Zoo am Niederrhein gebracht.