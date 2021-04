Die Feuerwehr rettete eine Entenfamilie aus einem Gleisbett in Essen-Werden.

Tierrettung Entenfamilie im Gleisbett stoppt den Zugverkehr in Essen

Essen. Die Feuerwehr rettete eine Entenmutter und deren zwölf Küken aus einem Gleisbett in Werden. Dazu musste der Zugverkehr gestoppt werden.

Eine Entenfamilie im Gleisbett hat am frühen Montagmittag den Bahnverkehr im Essener Süden ausgebremst. Die Feuerwehr rettete zwölf Küken und deren Mutter am Bahnhof Essen-Werden.

Wie die Behörde berichtete, hatten Anrufer gegen 11.13 Uhr Alarm geschlagen. Die Einsatzkräfte des Hilfeleistungslöschfahrzeuges der Feuerwache Rüttenscheid konnten das Federvieh schnell ausfindig machen.

Da die Retter die Gleise ohne eine Sperrung nicht betreten dürfen, wurde über die Leitstelle der Feuerwehr der Bahnverkehr in beide Richtungen gestoppt. Nach erfolgreicher Sperrung konnten die kleinen flauschigen „Reisenden“ eingefangen werden. Die Mutter machte sich selbstständig auf in Richtung Brehminsel. Die Küken hingegen zogen den Transport in einer Kiste mit dem Löschfahrzeug vor.

Die Beamten brachten die Kleinen ebenfalls zum Ufer der Brehminsel und ließen sie hier frei. Die Mutter nahm sich ihres Nachwuchses sofort an und schwamm mit ihm davon. Wohin die Reise per Zug gehen sollte oder ob sie das Gleis 9 ¾ gesucht haben, ist nicht bekannt, heißt es in einem Bericht der Feuerwehr. Der Einsatz war nach rund einer Stunde beendet.