„Enkel für Fortgeschrittene“: Große Filmpremiere in Essen

Essen. Mehrgenerationen-Kino in der Lichtburg mit „Enkel für Fortgeschrittene“: Diese deutschen Filmstars kommen im August zur Premiere nach Essen.

Aus den „Enkeln für Anfänger“ sind die „Enkel für Fortgeschrittene“ geworden: Drei Jahre nach dem großen Erfolg des Mehrgenerationen-Films von Wolfgang Groos stehen die Leihgroßeltern Karin (Maren Kroymann), Gerhard (Heiner Lauterbach) und Philippa (Barbara Sukowa) nun vor neuen Herausforderungen. Sie bekommen es mit Enkelkindern im Teenageralter zu tun. Am Dienstag, 15. August, 20 Uhr, feiert der Film in der Lichtburg seine große Deutschlandpremiere. In Essen wurde auch ein Großteil des Films gedreht, Rüttenscheid bildete dabei das Herzstück der Produktion.

Neben Regisseur Wolfgang Groos haben sich die drei Hauptdarsteller Heiner Lauterbach, Barbara Sukowa und Maren Kroymann sowie weitere Akteure auf dem Roten Teppich vor der Lichtburg angesagt.

Pubertierende Teenager und wilde Partynächte

Statt auf dem Spielplatz ist das agile Seniorentrio diesmal in einem Schülerladen im Einsatz. Nachdem Karin ein Jahr lang in Neuseeland als Leihoma gewirkt hat, sucht sie in Deutschland nämlich dringend neue Aufgaben. Zusammen mit ihren Freunden Philippa (Barbara Sukowa) und Gerhard (Heiner Lauterbach) übernimmt sie die Leitung eines Schülerladens – pubertierende Teenager, wilde Partynächte und Liebesangelegenheiten bei Klein und Groß inklusive. Die neuen Aufgaben haben es in sich und versprechen eine vergnügliche Kinokomödie ohne Altersbeschränkungen.

Tickets (12 Euro) gibt es werktags ab 12 Uhr an der Kasse der Lichtburg, unter Tel. 231023 und online www.filmspiegel-essen.de

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen