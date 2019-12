Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Englisches Buch spürt dem Geschehen von 1944 nach

Im Jahr 2018 erschien das englische Buch „Missing Presumed Murdered: One Raid, Two Trials, Three Lost Airmen“ von Sean Feast und Marc Hall über den Lynchmord in Essen am 13. Dezember 1944. Der Titel bedeutet: „Vermisst, vermutlich ermordet. Ein Überfall, zwei Prozesse, drei verlorene Flieger.“ (Gebunden, 240 Seiten. ISBN-10: 1999812859).

Die Royal British Legion ist ein Verein britischer Veteranen, der im Jahr 1921 gegründet wurde. Sie betreut britische Soldaten und ihre Familien. Sie ist eine vertrauensvolle Kontaktstelle, die ehemaligen Truppenangehörigen, ihren Witwen und Verwandten Hilfe anbietet. Die Royal British Legion in Dortmund kümmert sich seit 24 Jahren um frühere Angehörige der in Deutschland stationierten britischen Streitkräfte.