Die Stadt Essen wird weiterhin Energie sparen. Eine von vielen Maßnahmen: In Freibädern werde das Wasser auf höchstens 24 Grad geheizt, heißt es. Unser Bild entstand am 1. Mai bei der Eröffnung des Grugabades.

Energiesparen Energiespar-Zwang aufgehoben: So spart Essen trotzdem weiter

Essen. Als „Grüne Hauptstadt“ fühlt sich Essen besonders verpflichtet, Energie zu sparen. Das schone das Klima und entlaste den Haushalt. Die Details.

Der von Berlin verordnete Zwang zum Energiesparen ist schon am 15. April dieses Jahres aufgehoben worden. Doch die Stadt Essen – vor wenigen Jahren noch „Grüne Hauptstadt Europas“ – geht voran und macht trotzdem weiter.

Zwei Beispiele aus der Sparte Bäderbetriebe: Warmbadetage entfallen und in Freibädern wird das Wasser auf höchstens 24 Grad geheizt. Aber auch in vielen anderen Bereichen werde die Energiezufuhr weiterhin gedrosselt, teilt das Presseamt mit.

Überblick über verschiedene Energiesparmaßnahmen der Stadt Essen

Bei der Außenbeleuchtung öffentlicher Gebäude und Kulturimmobilien soll in Essen weiterhin gespart werden. Unser Bild zeigt das Grillo-Theater Ende August 2022. Foto: Dana Pusch / FUNKE Foto Services

Heizung: Büros in städtischen Dienststellen: Arbeitsräume werden auf maximal 20 Grad geheizt, Flure und Nebenräume auf höchstens 18 Grad. Im Sommer soll bei Klimabetrieb auf maximal 26 Grad gekühlt werden können.

In städtischen Sportstätten wie Sport- und Turnhallen soll die Temperatur in der Heizperiode bei maximal 16 Grad liegen. Auch bei Handwaschbecken und Duschen in Sport- und Turnhallen wird gespart. Der Wasserdurchlauf wird reguliert und reduziert. In öffentlichen Nichtwohngebäuden bleibt das Warmwasser fürs Händewaschen weiter ausgeschaltet.

Bäderbetriebe: In Freibädern (Grugabad, Kettwig und Oststadt) wird das Wasser auf maximal 24 Grad geheizt, in Hallenbädern mit Mehrzweckbecken auf 26 Grad. Schwimmbecken, in denen Baby- oder Seniorenschwimmen sowie Reha-Kurse stattfinden, werden auf höchstens 30 Grad erwärmt. Warmbadetage entfallen weiterhin.

Beleuchtung: Weiterhin gespart wird bei der Außenbeleuchtung von öffentlichen Gebäuden, Kulturimmobilien und Denkmälern mit Ausnahme von Sicherheits- und Notbeleuchtung.

Ampeln: Lichtsignalanlagen sind mit Blick auf die Verkehrssicherungspflicht insbesondere nachts auf das mögliche Minimum reduziert.

Wasserspiele: Zudem werden weiterhin die Brunnenanlagen im Stadtgebiet von Ende September bis Frühling/Sommer abgeschaltet – Gleiches gilt für die Wasserspiele im Grugapark sowie für den Wasserfall im Alpinum.

Eishalle: Die Eisaufbereitung in der Eissporthalle am Westbahnhof wird Anfang September erfolgen, das Nebenspielfeld der Eissporthalle wird dagegen nicht in Betrieb genommen.

Ob beruflich oder privat: Essener sollen im Alltag Energie sparen

Ausdrücklich weist die Stadt Essen auf die mannigfachen Vorteile des Energiesparens hin. Das habe positive Nebeneffekte auf die Klimaschutzziele und für den städtischen Haushalt. „In Hinblick auf eine gesicherte Versorgung auch im kommenden Winter ist Energiesparen im beruflichen wie privaten Alltag weiterhin wichtig“, heißt es in der Mitteilung des Presseamtes. Nach wie vor gelte: Was wir jetzt nicht verbrauchen, steht in Zukunft noch zur Verfügung.

Nicht nur in städtischen Gebäuden bestehe großes Sparpotenzial, sondern auch in Unternehmen, Einrichtungen und privaten Haushalten. Durch ein optimiertes Nutzungsverhalten könnten die Essenerinnen und Essener etwa zehn bis 15 Prozent Energie einsparen. Das macht allein schon bei der Jahresabrechnung etwa für Strom und Gas eine Ersparnis von mehreren Hundert Euro aus.

Nützliche Energiespartipps der Stadt Essen im Internet

Um den Menschen zu zeigen, wie Energiesparen geht, stellt die Stadt Essen auf ihrer Webseite (essen.de/energiespartipps) nützliche Tipps zur Verfügung. Alle Informationen rund um das Thema Energie und Einsparmaßnahmen finden Interessierte auf essen.de/energieversorgung.

>>> INFO: Energiesparverordnungen im vergangenen Jahr

Das Bundeskabinett hat am 24. August letzten Jahres zwei Energiesparverordnungen beschlossen, eine davon verfolgt das Ziel, den Gasverbrauch in Deutschland um 20 Prozent zu senken. Eine Mangelsituation wie im vergangenen Winter soll möglichst verhindert oder wenigstens abgemildert werden.

Die Essener Stadtverwaltung hatte zuvor bereits am 9. August 2022 eine Reihe von Energiesparmaßnahmen innerhalb der Verwaltung beschlossen und eigens eine Task Force eingesetzt. Als ehemalige „Grüne Hauptstadt Europas“ fühlt sich die Stadt Essen in besonderer Weise verpflichtet, Energie einzusparen. Schon in der Vergangenheit habe die Verwaltung immer wieder Maßnahmen für das Energiesparen umgesetzt, heißt es im Rathaus.

