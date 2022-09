Energiekrise: Hohe Nachfrage bei Essener E-Scooter-Laden

Inhaber Thomas Lahm und seine Mitarbeiter präsentieren ihre E-Produkte in Essen-Holsterhausen.

Essen-Holsterhausen. Mr-Scooter ist einer der größten E-Scooter-Läden im Ruhrgebiet. Zum Angebot gehören der Verkauf und Reparatur von E-Fahrzeugen. Ein Besuch.

Ein Raum, voll gestellt mit verschieden E-Scootern. Viele der Roller sind in der Signalfarbe des Ladens gestaltet, auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen T-Shirts und Schuhe in einem grellen Grün. Unter den E-Geräten sind verschiedene Mofas, Motorräder, Tretroller und Seniorenfahrzeuge. Thomas Lahm (62) ist Inhaber des großen E-Scooter-Ladens „Mr-Scooter“ an der Gemarkenstraße 120. Zusammen mit seiner Kollegin Stefanie Franke (38), leitet er das Geschäft.

Thomas Lahm verkauft in seinem Laden „Mr-Scooter“ in Essen-Holsterhausen unter anderem E-Roller. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Essener Geschäft verkauft E-Scooter, E-Mofas und E-Motorräder

Bevor Lahm seinen Laden im Februar 2020 eröffnete, war er 30 Jahre lang in der Geschäftsführung einer großen Bäckerei-Kette. In diesem Job sei der Druck immer weiter gestiegen: „Das Tagesgeschäft hat einen aufgefressen.“ Deshalb habe er sich entschlossen, sich umzuorientieren. Danach habe er im Immobilien-Bereich gearbeitet, bevor ihn ein Freund auf die Idee brachte: „Er sagte: Lass uns doch mal E-Scooter verkaufen.“

Vor der Öffnung des Ladens habe es viel Vorbereitung gebraucht, sagt Lahm: „Ich habe ein Jahr recherchiert.“ Der Ladenbesitzer betont, dass er über die Zeit mehrere Seminare besucht habe und in Kontakt mit vielen Produzenten stehe. Während dieser Zeit sei ihm klar geworden: „Hier steckt Potenzial.“ Das Geschäft sei aber auch nicht einfach. „Wir müssen unsere Bestände immer erweitern, erweitern und erweitern“, erklärt er. Beliebte Produkte in seinem Laden sind unter anderem die herkömmlichen E-Scooter: „Besonders beliebt ist das City-Twister-Modell.“ Neben den E-Rollern gibt es auch E-Mofas und E-Motorräder und elektrisch betriebene Sitzfahrzeuge für Senioren.

Die Reparatur von E-Scooter in Essen: Oft leichter gesagt als getan

Montags bis samstags geöffnet „Mr-Scooter“ hat montags bis freitags von 11 bis 17 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Weitere Infos zu „Mr-Scooter“ und den Angeboten gibt es auf https://mr-scooter.de/. Wenn es Probleme mit dem E-Scooter gibt, kann man sich an die Hotline 0900 1876585 wenden. Dort erhält man eine Anleitung, wie man im Falle eines Schadens vorgeht. Einen Tretroller gibt es bei „Mr-Scooter“ ab 599 Euro, ein Klappbike ab 1149 Euro und ein Seniorenfahrzeug ab 1499 Euro.

Neben dem Verkauf von E-Scootern bietet der Laden auch eine Werkstatt für die verschiedenen E-Fahrzeuge. „Mit unserem Laden gibt es insgesamt nur drei Firmen in NRW, die E-Scooter reparieren“, sagt Lahm. Deswegen nähmen viele Menschen ein lange Fahrt auf sich: ,,Morgen kommt eine Kundin aus Bremen hierhin, um ihren Roller reparieren zulassen“, berichtet seine Kollegin Franke.

Meistens kämen die Kunden aber nur wegen kleinerer Anliegen wie einem Reifenschaden: „Das Gummi abzubekommen, ist immer einfach, es dann aber wieder draufzukriegen, ist der schwierige Teil“, erklärt der Betriebsleiter lachend. Lahm lehnt grundsätzlich keine Kunden ab, aber erklärt, dass er schon E-Scooter gesehen hat, bei denen alle Hilfe zu spät kam: „Uns wurden schon Scooter gegeben, die komplett verrostet waren und wir dann leider auch sagen mussten, dass man nichts machen kann.“

Zusätzlich zu den Reparaturen werden auch Workshops angeboten. Dabei werden die Kunden geschult, wie man richtig mit Lithium-Akkus umgeht. Wovon der Ladeninhaber deutlich abrät, sind Reparaturversuche auf eigene Faust: „Wenn der Akku falsch bearbeitet wird, kann es zu einem Brand kommen.“

Essener Ladenbesitzer: E-Scooter ist Alternative zum Auto

Seit Anfang der Energiekrise interessieren sich laut Lahm mehr Menschen für einen E-Scooter: „Wir haben das ganz krass in den ersten Wochen gemerkt.“ Nachdem die Kosten aber in vielen Bereichen gestiegen sind, merkt Lahm auch wieder einen Rückgang bei seinen Kunden. Deswegen fordert der E-Scooter-Händler deutlich mehr Unterstützung von der Politik, um den E-Scooter als umweltfreundlichere Alternative zum Auto stärker zu etablieren.

Länder wie die Schweiz oder China hätten aus seiner Sicht ein deutlich besseres E-Scooter-Netz. „Wenn der E-Scooter das Auto ersetzt, ist der Ökobilanz schon geholfen“, sagt Lahm. Er betont auch, dass die Seniorenfahrzeuge älteren Menschen helfen könnten, die sich nicht mehr so gut bewegen können.

