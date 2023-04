Die Eon-Verwaltung in Essen ist Schauplatz einer landesweiten Kundgebung, zu der die Gewerkschaft Verdi am Montag aufruft.

Warnstreik Energie-Beschäftigte demonstrieren am Montag in Essen

Essen. In der privaten Energiewirtschaft geht der Tarif-Streit weiter. Am Montag kommen Beschäftigte zu einer landesweiten Kundgebung in Essen zusammen.

Die Gewerkschaft Verdi ruft am Montag, 24. April, die Beschäftigten in der privaten Energiewirtschaft zu einer landesweiten Kundgebung in Essen auf. Ab 10 Uhr soll vor der Zentrale des Energieversorgers Eon in Essen-Rüttenscheid demonstriert werden.

Essen ist Schauplatz der dritten Verhandlungsrunde im Tarifstreit zwischen den Arbeitgebern der Energiebranche und den Gewerkschaften Verdi und IG BCE. Sie führen die Verhandlungen zusammen. Es geht unter anderem um 13 Prozent mehr Lohn und Gehalt, so lautet di eaktuelle Forderung der Arbeitnehmervertreter.

Gewerkschaften: „Arbeitgeber blockieren die Verhandlungen“

Weil die Verhandlungen stockten und von Arbeitgebern „blockiert“ werden, argumentieren die Gewerkschaften, sei am Montag, 24. April, zu einem flächendeckenden Warnstreik aufgerufen worden. Bereits am Donnerstag, 20. April, hätten tausende Beschäftigte die Arbeit niedergelegt.

Zur Kundgebung am Montag werden Beschäftigte aus mehreren Bundesländern am Brüsseler Platz vor der Eon-Zentrale im Essener Stadtteil erwartet. Die Verhandlungsdelegationen sollen gegen 11 Uhr zusammenkommen. Die Gewerkschaften vertreten Beschäftigte der Firmen Eon sowie deren Tochterfirmen Avacon, PreussenElektra, E.DIS, EnviaM sowie des Netzbetreibers TenneT (Bayreuth).

