Bundespolizei Endstation Knast: Räuber am Essener Hauptbahnhof gefasst

Essen. Die Bundespolizei hat einen Essener erwischt, der mit Haftbefehl gesucht wurde. Der Mann war zu 28 Monaten Gefängnis verurteilt worden.

Die Bundespolizei hat im Essener Hauptbahnhof einen verurteilten Straftäter, der mit Haftbefehl gesucht wurde, aus dem Verkehr gezogen. Für den 31-Jährigen hieß es nach kurzer Flucht: Endstation Knast.

Wie die Behörde am Montag berichtete, hatten Beamte den Mann am Sonntagnachmittag kontrolliert. Da er widersprüchliche Angaben zu seiner Person machte, sollte er die Polizisten zur Wache der Bundespolizei begleiten. Zunächst folgte der Essener den Beamten. Doch plötzlich drehte er sich um und wollte flüchten. Noch in der Nähe des Hauptbahnhofs konnte der 31-Jährige aber gefasst werden.

In einem nahe gelegenen Gebüsch fanden die Einsatzkräfte neben dem Personalausweis des Verdächtigen auch dessen Mobiltelefon. Eine Überprüfung ergab eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Essen.

Das Amtsgericht Essen hatte den Mann im März 2021 rechtskräftig wegen gemeinschaftlichen Raubes, Körperverletzung sowie versuchten Diebstahls zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und vier Monaten verurteilt. Da der Verurteilte seine Strafe nicht angetreten hatte, wurde er zur Festnahme ausgeschrieben.

Nach Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens wegen falscher Namensangabe wurde der 31-Jährige in die Justizvollzugsanstalt gebracht.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen