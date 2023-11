Endgültig: Traditionsreiches Essener Berufskolleg schließt

Essen. Ende einer traditionsreichen Essener Berufsschule: Das Hugo-Kükelhaus-Berufskolleg soll 2024 aufgelöst werden. Die Schüler werden verlegt.

Das traditionsreiche Hugo-Kükelhaus-Berufskolleg in Essen soll im Sommer 2024 endgültig schließen. Das soll der Rat Ende November beschließen. Die verbleibenden Schülerinnen und Schüler sollen künftig an zwei anderen Berufskollegs unterrichtet werden.

Damit endet ein langer Auflösungsprozess, der 2018 begann – schon damals wollte die Stadt die Schüler ans Berufskolleg Ost (Huttrop) sowie ans Berufskolleg im Bildungspark (Altenessen) verlegen, um „Kükelhaus“ dicht zu machen.

Kükelhaus-Berufskolleg: Schülerzahlen sanken zuletzt

Im Kükelhaus-Berufskolleg, das vor dem Zweiten Weltkrieg als „gewerbliche Mädchenberufsschule“ begann, wurden vor allem gestalterische Berufe für die Textil- und Bekleidungstechnik gelehrt. Diese Berufsschul-Lehrgänge sind angesichts schwindender Ausbildungsplätze in der Industrie weitgehend weggefallen; die letzten verbliebenen Berufsschülerinnen und -schüler sind angehende Friseurinnen und Friseure.

Die Zahl der Schülerinnen und Schüler am „Kükelhaus“-Berufskolleg sank von 1112 im Jahr 2015 auf zuletzt 634. Das Gebäude an der Gärtnerstraße im Südviertel im Schatten der Evonik-Türme, seit 1966 betrieben, beherbergt das mit Abstand kleinste Berufskolleg in Essen. Auch der Schulentwicklungsplan für Berufskollegs, im Sommer 2022 veröffentlicht, konstatierte, dass das Kükelhaus-Kolleg als eigenständiger Schulstandort nicht aufrechterhalten werden soll, nur eine Verlegung der Bildungsgänge an zwei andere Berufskollegs würde das Essener Bildungsangebot dauerhaft stärken und stabilisieren.

Zwei andere Essener Berufskollegs sollen weitere Teil-Standorte erhalten

Die beabsichtigte Schließung des Berufskollegs konnte in den letzten Jahren „aufgrund fehlender räumlicher Optionen an den aufnehmenden Berufskollegs noch nicht umgesetzt werden“, heißt es jetzt in einer Vorlage, mit der sich in der kommenden Woche der Schulausschuss beschäftigt. Diese Probleme können bis zum Sommer 2024 offenbar gelöst werden: Der Schulstandort an der Gärtnerstraße bleibt nach Vorstellungen der Verwaltung erhalten – als Teilstandort des Berufskollegs im Bildungspark. Und das Berufskolleg im Bildungspark erhält weitere Räume im ehemaligen Ruhrkolleg an der Seminarstraße in Huttrop. Dieses schloss im Jahr 2022 nach mehr als 60 Jahren.

Am Kükelhaus-Berufskolleg lernen besonders viele junge Erwachsene, die zuvor andere Schulen ohne regulären Abschluss verlassen haben und jetzt Bildungsgänge besuchen, in denen Abschlüsse nachgeholt werden und somit erst auf eine künftige Berufstätigkeit vorbereiten. Der Anteil von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund ist am „Kükelhaus“ mit mehr als 40 Prozent doppelt so hoch wie an anderen Berufskollegs. Am „Kükelhaus“, konstatierte lobend der Schulentwicklungsplan, würden besonders diese Schülerinnen und Schüler „intensiv und erfolgreich“ auf ihrem Weg zur Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt begleitet.

Erste Schließungsnachrichten von 2018 haben der Schule „nicht gutgetan“

Die scheidende Schulleiterin, Reinhild Vogt, beurteilt die langfristige Verlagerung der Bildungsgänge an andere Berufskollegs als „gut im Sinne einer schulischen Entwicklung“, bemängelt aber, dass es „keine klare Perspektive für die Umsetzung“ gebe. Die Nachrichten der letzten Jahre, dass das Kükelhaus-Kolleg dauerhaft als eigenständiger Standort aufgelöst werden soll, habe der Schule „nicht gutgetan“.

Unter dem Schwund von klassischen Berufsschülern leiden übrigens auch viele andere Berufskollegs – viele von ihnen haben Bildungsgänge eingerichtet, die sich zuvorderst um geflüchtete Schülerinnen und Schüler kümmern oder jene jungen Erwachsenen aufnehmen, die im regulären Schulsystem keinen Abschluss erlangt haben.

>>> INFO: Hugo Kükelhaus

Hugo Kükelhaus (1900 – 1984) war ein Essener Pädagoge, Künstler, Philosoph und Tischler. Nach ihm ist auch das sogenannte „Erfahrungsfeld der Sinne“ benannt, einer Mitmach-Ausstellung auf Zollverein 3/7/10 im Stadtteil Katernberg.

