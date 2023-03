Emscherumbau in Essen-Kray: Bürger klagt über kaputte Straße

Essen. Die Dutzendriege in Kray wurde während der Renaturierung des Schwarzbachs zur Baustelle. Wer kommt nun für die Sanierung der Straße auf?

Die Renaturierung der Emscher und ihrer zahlreichen Nebenflüsse ist ein Jahrhundertprojekt. Ulrich Paetzel, der Vorstandsvorsitzende der Emschergenossenschaft, nennt es „eine Herzensangelegenheit“. Karl-Heinz Wilting aus Kray hat das schriftlich. Auch er findet, der Emscherumbau sei „ein tolle Sache“. Wäre da nicht diese Geschichte mit der Straße vor seiner Haustür.

Karl-Heinz Wilting wohnt in der Dutzendriege, einer schmucken Anwohnerstraße, deren Häuser an die industrielle Vergangenheit des Reviers erinnern. Zwölf sind es an der Zahl, erbaut in den Jahren 1904 bis 1908 für Arbeiter der nahen Eisenhütte, die es schon lange nicht mehr gibt. Heute stehen die vom Ruß befreiten Ziegelsteinfassaden unter Denkmalschutz.

Drei Jahre lang wurde die Dutzendriege in Essen-Kray zu einer Baustelle

Keine 100 Meter entfernt, jenseits der Grünfläche auf der anderen Straßenseite fließt der Schwarzbach. Das Gewässer ist Teil des sogenannten Emschersystems. 2015 hat die Emschergenossenschaft damit begonnen, den Bach umzubauen, riesige Kanalrohre wurden verlegt, in denen das Abwasser verschwinden sollte. Die Stadtwerke nutzten die Gunst der Stunde und erneuerten auch gleich Versorgungsleitungen in der Straße.

Schwerlaster brachten Material zur Baustelle der Emschergenossenschaft. Foto: KW

Drei Jahre lang war die Dutzendriege eine Baustelle. „Es hat gestaubt wie beim Sturm in der Sahara“, berichtet der Anwohner. Dazu der Lärm. Aber es war ja für eine gute Sache, den Emscherumbau eben. Karl-Heinz Wilting hat diese Zeit mit Fotos und Videos dokumentiert. Auf den Bildern zu sehen sind Schwerlasttransporte und Bagger, die meterhohe Betonteile transportieren, was nicht ohne Folgen für die Dutzendriege bleiben sollte.

Der Asphalt ist voller Risse

Wilting wandte sich deshalb an die Emschergenossenschaft: Er gehe davon aus, dass eine mögliche Beschädigung der Straße und die dann erforderliche Sanierung nicht zulasten der Anwohner gehen dürfe, schrieb er der Genossenschaft, die auch prompt reagierte: „Das sehen wir nicht anders. Hier haftet selbstverständlich der Verursacher“, heißt es in dem Antwortschreiben, unterzeichnet von Vorstand Ulrich Paetzel persönlich, dem die Renaturierung des Emschersystems, wie gesagt, eine Herzensangelegenheit ist.

Die Bauarbeiten am Schwarzbach sind inzwischen beendet. Drei Jahre hat es gedauert, berichtet Wilting. Der Bach plätschert so friedlich dahin wie vorher. Auch die Dutzendriege sei „wiederhergestellt“, heißt es bei der Emschergenossenschaft, die ihre Pflicht damit erfüllt sieht.

Karl-Heinz Wilting will sich damit nicht zufrieden geben und führt den Besucher hinaus auf die Straße. Deren Asphalt sieht stellenweise so aus wie ein ausgetrockneter Boden in der Sahelzone, so viel Risse haben sich gebildet. Andere Stellen erinnern an einen Flickenteppich. Bordsteine sind beschädigt oder abgesackt, offenbar durch die Last der Schwertransporte.

Die Emschergenossenschaft hat die Dutzendriege nach Ende der Bauarbeiten „wiederhergestellt“. Im Asphalt haben sich seitdem Risse gebildet. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Bei der Emschergenossenschaft nimmt man sich davon nichts an. „Es ist nicht unsere Aufgabe, die Straße zu sanieren“, sagt Sprecher Ilias Abawi und weist auf einen feinen Unterschied hin. Die Wiederherstellung einer Straße sei nicht gleichzusetzen mit einer Sanierung. Ach so. Und: Die Straße sei schon vorher in einem schlechten Zustand gewesen.

Bei der Stadt Essen steht die Dutzendriege auf einer Liste mit vielen anderen Straßen, die innerhalb von fünf Jahren erneuert werden sollen. Nach 60 Jahren sei die Straße verschlissen. Auch das hat Karl-Heinz Wilting schriftlich bekommen.

Der Beschluss der Stadt Essen über die Erneuerung der Dutzendriege steht noch aus

Ob die anstehende Erneuerung für den Anwohner und seine Nachbarn ein glücklicher Umstand ist, muss sich noch erweisen. Bei Straßenerneuerungen greift das Kommunale Abgabengesetz, die Stadt erhebt Straßenausbaubeiträge. Bislang war geltende Praxis, dass Anwohner, deren Grundstücke an die betreffende Straße grenzen, zur Kasse gebeten werden. Seit Mai vergangenen Jahres zahlt das Land, die Kosten werden aus einem Fördertopf gedeckt. Es sei denn, der Baubeschluss für die Erneuerung der Straße wurde schon vor 2018 gefasst. Zwischen Beschlussfassung und Baggern können Jahre liegen.

Für die Dutzendriege gibt es noch keinen Baubeschluss. Die Planungen sollten 2020 vorliegen. Wegen Corona habe sich alles verzögert, heißt es vonseiten der zuständigen Behörde. Karl-Heinz Wilting hofft, dass die Arbeiten nicht allzu lange auf sich warten lassen, denn die Förderung der Straßenbaubeiträge durch das Land läuft Ende 2026 aus. Ob es eine Verlängerung gibt, bleibt abzuwarten. Andernfalls könnte es teuer werden. Nicht nur für die Anwohner der Dutzendriege.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen