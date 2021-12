Emscher-Umbau: Leither Bach ist keine „Köttelbecke“ mehr

Die Bauarbeiten am Kanalsystem des Leither Bachs sind mittlerweile abgeschlossen. Das Gewässer ist nun abwasserfrei.

Leithe. Der Emscher-Umbau geht in die nächste Phase: Der Leither Bach ist abwasserfrei. Emschergenossenschaft erklärt, was die Kanalarbeiten bedeuten.

Mehr als 100 Jahre lang floss Schmutzwasser durch die offenen Gewässer im Emscher-System, nun soll damit Schluss sein. „Jetzt ist auch der Leither Bach abwasserfrei“, verkündet Ilias Abawi, Sprecher der Emschergenossenschaft. Dafür wurde beim Projekt Emscher-Umbau auf rund vier Kilometern ein komplett neues unterirdisches Kanalsystem gebaut. Nun geht die Renaturierungsmaßnahme in die nächste Phase. Gesamtinvestition: 55 Millionen Euro.

Aktuell werden die Emscher sowie auch ihre Nebenläufe vom Abwasser befreit. Der Leither Bach entspringt seiner Quelle in Leithe, fließt dann weiter durch Bochum und mündet in Gelsenkirchen-Rotthausen in einen weiteren Emscher-Nebenlauf: den Schwarzbach. Mit der ökologischen Verbesserung soll der Leither Bach naturnah umgestaltet werden, damit sich hier künftig verschiedene Lebewesen ansiedeln können.

Für die Anwohnerinnen und Anwohner soll die Baumaßnahme Lebensqualität bedeuten

Um die Abwasserfreiheit zu erreichen, wurden in den vergangenen Jahren neue unterirdische Kanalsysteme angelegt. Der letzte Schritt erfolgte mit dem Umschluss des Bochumer Kanalsystems an das der Emschergenossenschaft. „Nun fließt das Abwasser nicht mehr ober-, sondern unterirdisch durch die Sammler“, erklärt Ilias Abawi. Für die Anwohnerinnen und Anwohner soll die Baumaßnahme mit einem Gesamtvolumen von knapp 55 Millionen Euro ein großes Stück an Lebensqualität zurückbringen.

Nun ist die ehemalige „Köttelbecke“ jedenfalls ein sauberer Fluss, durch den kein Schmutzwasser mehr fließt. Das dafür gebaute Kanalsystem hat eine Gesamtlänge von knapp vier Kilometern. In der Spitze haben die Rohre einen Innendurchmesser von 2,80 Meter. An der dünnsten Stelle auf den letzten 550 Metern vor der Mündung sind es noch 70 Zentimeter. „Dies wird durch den davor liegenden Stauraumkanal bedingt, der im Regenfall als Speicher für das zufließende Schmutzwasser dient und nur eine Teilmenge zur Kläranlage weiterleitet“, sagt der Sprecher. Damit solle das Gewässersystem entlastet und vor zu großen Schmutzwassereinleitungen geschützt werden.

Bis Mitte 2023 soll auch die Renaturierung des Gewässers abgeschlossen sein

Was ansteht, erklärt er auch: „Im Unterlauf wird der Bach zusätzlich in eine neue Trasse verlegt. Der alte Bachlauf wird dort zu einem Regenrückhaltebecken umgebaut.“ Damit werde gleichzeitig der Hochwasserschutz verbessert. Mit der bereits erreichten Abwasserfreiheit beginnt jetzt die Schlussphase mit der ökologischen Verbesserung des Leither Bachs. Bis Mitte 2023 soll diese Phase und damit auch die Renaturierung des Gewässers abgeschlossen sein, kündigt er an.

