Emmanuelle Haïm führt zum Olymp des französischen Barock

Essen. Emmanuelle Haïm spornt Chor und Orchester ohne Taktstock, aber mit energischem Dirigat zu Höchstleistungen an. Die Fans der Alten Musik jubeln.

Ein hochkarätiger Abend für die Freunde des Besonderen ist garantiert, wenn sich die Spezialisten von „Le Concert d’Astrée“ ansagen. Da dürfen es gern auch unbekannte Werke unbekannter Komponisten sein, die nichtsdestoweniger lohnende Musik hinterlassen haben. Das Publikum in der Essener Philharmonie zeigte sich begeistert.

Alte Musik bei Kerzenschein war da in der Philharmonie der passende Rahmen, um nicht nur einen Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville ins rechte Licht zu rücken. Emmanuelle Haïm führte den von ihr gegründeten Chor und ihr Orchester ohne Taktstock, aber mit energischem Dirigat in den musikalischen Olymp des französischen Barock. Mit Le Concert d’Astrée widmet sie sich vor allem der Barockoper, hatte aber nach Essen geistliche Werke der Bach-Zeit mitgebracht.

Chor zeigt seine Präsenz mit Vehemenz und Durchschlagskraft

Nichtsdestoweniger lag bei Mondonvilles Motette „In exitu Israel“ der dramatische Geist in der Luft, wenn das auf historischen Instrumenten spielende Ensemble die Tonmalereien auskostete, wenn der 24-köpfige Chor mit Vehemenz und Durchschlagskraft bis in die virtuosen Tonrepetitionen seine Präsenz zeigte. Inspiration und Verve forderte Haïm ein und konnte dabei auch auf erstklassige Gesangssolisten an ihrer Seite bauen: Maie Perbost (Sopran), Samuel Boder (hoher Tenor), Zachary Wilder (Tenor) und Victor Sicard (Bariton), allesamt Hochleistungskünstler, die Stimmbänder und Zwerchfell wie mikroskopisch feine Präzisionsinstrumente einsetzten.

Zum Genuss gereichten so im Halbrund der 25 Kerzen die Koloraturen und die kunstvoll ausgezierte Melodik von Jean-Philippe Rameau (Motette „In convertendo Dominus“) – funkelnd, hell und federleicht fließend wie eine tönende Barockperücke. Und im Requiem von André Campra zwischen getragenem Legato und vitalem, ausdrucksstarkem Choreinsatz griff man schlicht nach den Sternen. Jubelnder Applaus von den rund 400 Fans der Alten Musik.