Eltern wütend: „Kinder kommen nicht zum Schwimmunterricht“

Essen-Altenessen. Der Schwimmunterricht an einer Essener Schule fällt ständig aus. Der Grund: Der Bus, der die Kinder zum Schwimmbad bringen soll, kommt nicht.

Einmal in der Woche steht für die Drittklässler der Altenessener Hövelschule eine Doppelstunde Schwimmunterricht im Stundenplan. „Die Kinder freuen sich immer total darauf“, weiß Mutter Hanan Khodr. Doch leider falle die Fahrt zum knapp drei Kilometer entfernten Sportbad am Thurmfeld ständig aus weil der Bus der zuständigen Firma Mesenhohl nicht komme. „Der Spaß wird ihnen genommen und schwimmen lernen sie auch nicht“, so Khodr.

„Nur ein geringer Teil der Fahrten hat in diesem Jahr überhaupt stattgefunden“, bestätigt Schulleiter Felix Busch und betont, wie wichtig es gerade für die Kinder in Altenessen sei, wenigstens das Seepferdchen-Abzeichen in der Schule ablegen zu können. „Viele machen hier erste Wasser-Erfahrungen, können nicht schwimmen.“

Hohe Kinderarmutsquote in Essen – Schwimmkurs für Eltern oft nicht finanzierbar

So erging es auch dem Sohn von Hanan Khodr: In der Coronazeit eingeschult, sollte er in der dritten Klasse sein erstes Abzeichen mit nach Hause bringen. Die Basis habe er gut gelernt, doch dann sei der Bus immer öfter nicht gekommen, der Unterricht sei ausgefallen und ihr Sohn letztlich ohne Abzeichen in die vierte Klasse gekommen. Dort sieht der Lehrplan keinen Schwimmunterricht mehr vor.

Die Kinderarmutsquote ist hoch in Altenessen, etwa die Hälfte der unter 18-Jährigen erhält laut Amt für Statistik existenzsichernde Leistungen. „Viele Eltern haben kein Geld für einen Schwimmkurs, der außerhalb der Schule stattfindet“, erklärt Khodr. Es gebe eventuell Zuschüsse durch das Bildungs- und Teilhabepaket, viele schrecken aber vor der Bürokratie zurück und verlassen sich auf die Schule.

Vorwurf: Busunternehmen Mesenhohl meldet sich nicht bei Verspätungen

Das Sportbad Thurmfeld am Reckhammer Weg im Essener Nordviertel ist einmal in der Woche das Ziel für die Drittklässler der Hövelschule. (Archivbild) Foto: Ulrich von Born / FUNKE Foto Services

Die Schule wiederum verlässt sich auf das Busunternehmen. Der Zeitplan ist eng getaktet. In 90 Minuten gilt es, von der Schule ins Wasser und wieder zurück in den Klassenraum zu kommen. „Wenn der Bus eine halbe Stunde zu spät kommt, lohnt sich die Fahrt gar nicht mehr“, erklärt die Altenessener Mutter und ergänzt, dass es gefährlich ist, wenn die Schüler und Schülerinnen so lange an der Straße stehen und auf den Bus warten.

Ungünstig auch, wenn der Bus die Schüler nicht pünktlich vom Schwimmbad zurückbringt. Das wirft dann den ganzen weiteren Stundenplan durcheinander. Felix Busch beklagt auch, dass das Busunternehmen bis vor einiger Zeit wenigsten angerufen habe, wenn es zu Verspätungen kam, auch das sei mittlerweile nicht immer der Fall.

Essener Busunternehmen klagt über hohen Krankenstand

Ebenfalls unzufrieden mit der Situation ist Alexander Winter, Einsatzleiter der zuständigen Meobus-Verkehrsgesellschaft, die die Mesenhohl-Busse auf die Straße schickt. Genau wie andere Verkehrsunternehmen hätte sein Betrieb mit Personalmangel und einem hohen Krankenstand zu kämpfen. Tatsächlich klagte die Ruhrbahn zuletzt ebenfalls darüber, dass sich an manchen Tagen bis zu 20 Prozent der Bus- und Bahnfahrer krank melden. Die Folge: Der Fahrtakt wird ausgedünnt.

Alexander Winter erklärt, dass er früher nur vereinzelt Krankmeldungen erhalten habe – und das oft am Vortag. Derzeit würden ihn häufig sieben bis acht Krankmeldungen kurz vor Dienstbeginn erreichen. „Meine Jungs stricken dann alles zusammen, damit die Schulbustouren noch gefahren werden können“, sagt Winter. Alles was fahren könne, werde dann rausgejagt, das reiche aber nicht immer. „Natürlich kommt es dann zu Verspätungen.“

Die würden allerdings manchmal auch daraus resultieren, dass die Klasse bei der vorherigen Tour zu spät bereit stehe. Winter betont: „Ich kann den Unmut verstehen, aber die Schulen kennen unsere Situation oft nicht. Wir sind wirklich bestrebt alle Fahrten zu bedienen.“

Stadt Essen meldet mehrere Beschwerden über Schulbusfahrten

Auch bei der Stadtspitze sind die Klagen der Hövelschule angekommen. Hanan Khodr hat Post vom Büro des Oberbürgermeisters Thomas Kufen bekommen. Darin wird ihr versichert, dass schon mehrere Beschwerden eingegangen sind. „Nach Kräften sind die Beteiligten bemüht, hier Abhilfe zu schaffen“, heißt es in dem Antwortschreiben auf den Brief, den die Elternpflegschaft der Hövelschule abgeschickt hatte.

Was das im Detail heißt, weiß Stadtsprecher Burkhard Leise. Die Stadt habe die Logistik der Schulbusverkehre zwar vertraglich auf die Ruhrbahn übertragen, werde aber dennoch über Beschwerden informiert. Leise: „In der Vergangenheit häufen sich leider die Beschwerden von Schulen über die beauftragte Firma, insbesondere wegen der Verspätungen oder der Ausfälle von Fahrten und dem damit verbundenen fehlenden nötigen Schwimmunterricht.“

Schüler sollen mit dem ÖPNV zum Schwimmunterricht

Es seien bereits „intensive Gespräche zwischen dem Fachbereich Schule der Stadt Essen und der Ruhrbahn mit der Firma Mesenhohl geführt“, um die Mängel abzustellen und die vertragskonformen Leistungen sicherzustellen. Außerdem werde geprüft, ob ein anderes Busunternehmen die Fahrten übernehmen könne. Das sei allerdings nicht einfach, denn auch dort gebe es kaum freie Kapazitäten.

Außerdem wird nach Angaben von Burkhard Leise überlegt, ob die Schüler nicht mit dem ÖPNV, in diesem Fall also mit dem Linienbus zum Schwimmunterricht kommen könnten. Bei diesem Vorschlag winkt Schulleiter Felix Busch allerdings ab: „Das ist ein riesiger Organisationsaufwand, der für uns nicht machbar ist.“

