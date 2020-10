Eltern müssen mit Ausfällen in der Ganztagsbetreuung rechnen

Eltern von Grundschul-Kindern müssen am Donnerstag, 8. Oktober, mit erheblichen Einschränkungen bei der Ganztagsbetreuung rechnen. Die Gewerkschaft Verdi hat an diesem Tag nicht nur Bus- und Straßenbahnfahrer erneut zum Streik aufgerufen, sondern auch Erzieher, die in Grundschulen beschäftigt sind. „Wir gehen von einer hohen Teilnehmerzahl beim Streik aus“, sagt Henrike Eickholt, die Geschäftsführerin des Verdi-Bezirks Ruhr-West, Henrike Eickholt.

Schulen entscheiden selbst, was stattfinden kann

Aufgerufen zum Warnstreik sind auch die Schulhausmeister und -sekretärinnen. „Wir müssen davon ausgehen, dass sich Mitglieder dieser Berufsgruppen am Streik beteiligen werden“, bestätigt Andrea Schattberg, Leiterin des Fachbereichs Schule der Stadt Essen. „Die Schulleitungen wurden von uns gebeten, ihr Lehrerkollegium entsprechend zu informieren und in eigener Zuständigkeit darüber zu entscheiden, wie mit den vorhandenen Ressourcen der Schulbetrieb einschließlich der Betreuungsangebote gewährleistet werden kann.“

Was bedeutet: Was am Donnerstag genau stattfindet in den Schulen, ob es ein warmes Mittagessen gibt, ob die Betreuung ganz ausfällt oder Notgruppen eingerichtet werden, entscheidet jede Grundschule selbst. Auch mit weiteren Ausfällen ist zu rechnen, die durch das Fehlen des Hausmeisters entstehen könnten.

