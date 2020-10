Eltern ärgern sich: Essen bucht Kitabeiträge für 3 Monate ab

Viele Eltern erhalten dieser Tage unerfreuliche Post von der Stadt: „Aus technischen Gründen“ habe sich die Abbuchung von Elternbeiträgen leider verzögert heißt es in dem Schreiben, das an fast 15.000 Familien gegangen ist. Die Stadt wolle die ausstehenden Monatsbeiträge nun en bloc abbuchen: „Bitte sorgen Sie für eine ausreichende Deckung auf Ihrem Konto.“ Insgesamt zieht die Stadt nun rückwirkend 3,3 Millionen Euro für die Kinderbetreuung bei Tageseltern, in Kitas oder im Offenen Ganztag der Schulen ein.

Anke Nienz möchte keine Geschenke von der Stadt und sieht selbstverständlich ein, dass sie offene Beiträge nachzahlen muss. Doch die Mutter einer zweieinhalbjährigen Tochter wundert sich über das Vorgehen der Stadt. So sei der auf den 23. September datierte Brief erst am 2. Oktober bei ihr eingetroffen. „Ziemlich knapp, wenn ich dafür sorgen soll, dass Anfang Oktober genug Geld auf dem Konto ist.“

Nachzahlungen von bis zu 1500 Euro auf einen Schlag

Zumal es sich durchaus um höhere Summen handeln könne. Denn die Stadt konnte nach eigenen Angaben die Elternbeiträge für Kitas und Tageseltern von Juni/Juli bis September nicht einziehen. Bei Schulkindern, die den Offenen Ganztag oder die Übermittagbetreuung besuchen, geht es um die August- und September-Beiträge. Je nach Einkommen können so für Klein- und Kita-Kinder Summen von 1500 Euro zusammenkommen; für Schulkinder gut 500 Euro.

„Ich hätte gern ein bisschen Vorlauf gehabt, zumal ich das Geld eigentlich für die Herbstferien verplant hatte“, sagt Anke Nienz. Sie wisse von anderen Eltern, die durch das Schreiben ähnlich überrumpelt worden seien. Dass die Stadt die Elternbeiträge zeitweilig halbiert bzw. ganz ausgesetzt hatte, weil die Betreuung coronabedingt nicht oder nur eingeschränkt stattfand, würdigt die Mutter durchaus.

Elternbeiträge für die Kita sind nach Einkommen gestaffelt Die monatlichen Elternbeiträge für Kitas richten sich zum einen nach dem Betreuungskontingent (25, 35 oder 45 Stunden), zum anderen nach dem Einkommen der Eltern sowie nach dem Alter der Kinder (für Kinder unter zwei Jahren werden höhere Beiträge fällig). In Essen sind Eltern mit einem Bruttojahreseinkommen von bis zu 13.000 Euro von den Kita-Gebühren befreit. In der nächsten Stufe (bis 25.000 Euro Bruttojahreseinkommen) zahlen Eltern für ein Kind über zwei Jahren ja nach Stundenzahl 24, 27 beziehungsweise 44 Euro monatlich. In der höchsten der neun Stufen (mehr als 97.000 Euro Bruttojahreseinkommen) werden 172, 200 bzw. 310 Euro fällig. Lassen Topverdiener ein Kind unter zwei Jahren 45 Stunden in der Kita betreuen, kostet das 413 Euro im Monat. Für die Betreuung bei Tagesmutter oder -vater werden höhere Beiträge erhoben. Weitere Infos auf: www.essen.de/elternbeitraege oder per Mail an: elternbeitraege@jugendamt.essen.de. Bei Fragen zum Zahlungsverkehr können sich Eltern an die Finanzbuchhaltung wenden: 88-21888.

Panne beim neuen IT-Verfahren

Seit August müssen die Elternbeiträge wieder wie gewohnt gezahlt werden. Die Stadt teilt dazu mit, dass das IT-Verfahren für Elternbeiträge „wenige Monate zuvor auf eine sogenannte web-basierte Lösung umgestellt“ worden sei – was in Coronazeiten zu Problemen führte: „Das Programm musste hinsichtlich der umfangreichen Rückzahlungen nachgearbeitet werden.“ Andere städtische Abteilungen seien nicht betroffen.

„Wir bedauern die Situation, die für die Familien entstanden ist, rund um die Verzögerung der Abbuchung und Rückzahlung“, sagt der Leiter des Essener Jugendamtes Ulrich Engelen. Foto: Kerstin Kokoska / Essen

Dass der Einzug der Beiträge nicht geklappt habe, sei jedenfalls nicht schuld der Eltern, moniert Anke Nienz. „Da hätte ich erwartet, dass man die Lage der Familien, die durch Corona belastet sind und teils erhebliche finanzielle Einbußen hatten, stärker berücksichtigt hätte.“ Jugendamtsleiter Ulrich Engelen erklärt dazu, man habe die Eltern in dieser schwierigen Situation bewusst „in einem persönlichen Anschreiben informiert“, nachdem man bereits über soziale Netzwerke und eine Pressemitteilung auf die Problematik aufmerksam gemacht hatte. Für Familien, die in „finanzielle Engpässe“ gerieten, biete man eine Stundung der Beiträge an. Das gilt für jene Fälle, in denen eine „erhebliche Härte“ vorliegt, und dürfte für viele Eltern kein gangbarer Weg sein. „Da müssen Sie alles offenlegen“, sagt Anke Nienz.

Beiträge werden nun erst am 12. Oktober eingezogen

Das Jugendamt hat inzwischen reagiert und lässt die ausstehenden Beiträge erst am 12. Oktober einziehen. Ulrich Engelen betont: „Wir bedauern die Situation, die für die Familien entstanden ist, rund um die Verzögerung der Abbuchung und Rückzahlung.“