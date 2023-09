Eklat in der S6 – Jugendlicher ohne Ticket schlägt um sich

Essen. Ein 16-Jähriger ohne Ticket wird im Zug rabiat – die Bundespolizei muss den Mann im Essener Hauptbahnhof abführen.

Eklat in der S6 zwischen Düsseldorf und Essen: Ein 16-Jähriger war am Samstag (23.9.) ohne Ticket unterwegs. Die Kontrolleure erklärten, er müsse den Zug beim nächsten Halt verlassen. Er versuchte, im Zug zu fliehen, wurde von den Kontrolleuren schließlich festgehalten, musste sogar gefesselt werden. Die Kontrolleure forderten Verstärkung an. Entsprechend standen wenig später Bundespolizisten auf Gleis 12 im Essener Hauptbahnhof bereit, um den Mann in Empfang zu nehmen.

Der Jugendliche verhielt sich die ganze Zeit aggressiv

Die Bundespolizisten brachten den 16-Jährigen, der bereits polizeilich bekannt ist, auf die Wache. Die ganze Zeit über verhielt sich der Jugendliche aggressiv, versuchte auch, um sich zu schlagen. Er erhielt einen Platzverweis. Der Bulgare muss sich jetzt wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Bedrohung verantworten. Das Jugendamt wurde informiert.

