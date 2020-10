Essen-Borbeck. Anna Fellinger (17) aus Essen-Borbeck ist erfolgreiche Eiskunstläuferin. Die Corona-Pandemie brachte ihr Leben auf dem Eis durcheinander.

Wie viel ihr der Sport wirklich bedeutet, ist Anna Fellinger in der Corona-Krise ganz deutlich geworden. Mit dem Lockdown durfte die erfolgreiche Eiskunstläuferin nicht mehr trainieren. Von einen auf den anderen Tag verlor die 17-Jährige aus Essen-Borbeck etwas, das 14 Jahre lang ihr tägliches Leben bestimmt hat. „Sie hat diese schwierige Zeit prima gemeistert“, sagt Henrike Fellinger, Mutter der Essener Schülerin, über die Zeit seit Mitte März. Anna konnte damals nicht mehr trainieren, die Eishalle war zu.

Als sie vier Jahre alt war, stand Anna zum ersten Mal auf dem Eis. In der Halle an der Curtiusstraße 2 in Essen-West entdeckte sie ihr liebstes Hobby. Emma, ihre damals siebenjährige Schwester, lernte als Erste Schlittschuhlaufen.

Die Jüngere schaut mit der Mutter zu. Das wolle sie auch machen, habe Anna gesagt, weiß Henrike Fellinger noch ganz genau. Während die Große nach einigen Jahren die Schlittschuhe in die Ecke legte, fuhr Anna Fellinger bei Wettbewerben erste Erfolge für den Essener Jugend-Eiskunstlauf Verein (EJE) ein.

Corona statt Eiskunstlauf: Essenerin vermisste das Training

„Ich hatte nichts zu tun“, sagt Anna über die langen Monate als Corona alles stilllegte. Fast sechs Monate vergingen, bis sie im August endlich wieder aufs Eis durfte. Auch das gewohnte Training im Fitnessstudio musste viele Wochen ausfallen.

Mit Work-outs auf der Matte zuhause im Zimmer versuchte sie einen Ausgleich zu schaffen. „Außerdem war ich fast täglich joggen.“ Von der Wohnung an der Germaniastraße lief sie zum Schlosspark oder auf der Fahrradtrasse. Mehr zu den Corona-Entwicklungen in Essen.

Mehr Zeit als sonst blieb für die drei Katzen: Stiefelchen, Söckchen und Pantuffle schnurrten zufrieden über soviel Aufmerksamkeit. Und dass sie mehr mit den Freunden chatten konnte, freute die Zwölftklässlerin. „Aber noch lieber hätten wir uns persönlich getroffen.“

2022 will die Leistungssportlerin an der Waldorfschule in Mülheim das Abitur ablegen. Wen wundert`s: Den Sportunterricht mag die gute Schülerin am liebsten, aber auch Biologie. Beides würde sie gerne bei einem Medizinstudium verbinden, wenn die Noten ausreichen.

Essenerin ist zweifache Deutsche Jugendmeisterin

An Annas sportliche Anfänge erinnern bei den Eltern ihre ersten Schlittschuhe. Weiße Lederstiefelchen in US-Größe zehn. Aufbewahrt hat Henrike Fellinger zudem das erste Kürkleid. Aus Annas Kindertraum der Eisprinzessin im rosa Glitzer-Outfit wurde damals nichts: „Ich bekam für Pinocchio ein blaues Kostüm“, erzählt die Sportlerin beim Treffen in der Eishalle.

Vom Virus ausgebremst wurden nicht nur Training und deutschlandweite Eiskunstwettbewerbe, sondern auch Annas Führerscheinpläne. Mit der Theorie ist die bald 18-Jährige fertig. Die Prüfung hat sie auf Anhieb bestanden. Fehlt nur noch der praktische Teil.

Den 9. November wollte Anna Fellinger eigentlich groß feiern, ihren 18. Geburtstag. „Sie hatte sich eine tolle Party gewünscht. Ihre große Schwester hatte bereits mit den Planungen angefangen. Aber leider müssen wir wegen Corona jetzt doch erst einmal abwarten“, erzählt die Mutter.

Eiskunstlauftraining an sechs Tagen in der Woche

Zwei Stunden lang an sechs Tagen in der Woche trainiert Anna Fellinger jetzt wieder auf dem Essener Eis. Sonntags fährt sie zum Leistungsstützpunkt in Dortmund. Demnächst sitzt sie selbst am Steuer. „Ich spare auf ein Auto“, verrät sie. Sportlich ist der Doppelaxel die nächste große Herausforderung der zweifachen Deutschen Jugendmeisterin (2018 und 2019).

„Dieses Jahr hat sie den Titel leider nicht verteidigen können, dafür hat sie beim Deutschlandpokal in Dortmund Anfang März mit 110,29 Punkten den ersten Platz gemacht“, berichtet Henrike Fellinger stolz.

Auf dem Eis gibt Anna Fellinger eine Kostprobe ihres Könnens. Im schwarz-goldenen Kürkleid dreht sie Pirouetten aus ihrer aktuellen Dreieinhalb-Minuten-Kür zu einem Stück aus „Cirque de Soleil“. Salchow, Tooloep, Flip, Lutz und Rittberger, all diese Sprünge beherrscht sie bereits doppelt. Der Doppelaxel liegt auf dem Weg zu den Dreifachsprüngen. Wenn alles klappt, steigt Anna 2021 in die nächste Klasse auf. Dann will sie am Deutschlandpokal in Erfurt teilnehmen.

