Eisessen, Bummeln, Busfahren: So schenken Essener Freude

Essen. Ob Ausflug oder Shopping – Bewohner des Franz-Sales-Hauses Essen können das oft nicht allein. Nun werden Ehrenamtler gesucht, die sie begleiten.

Es geht um kleine Extras im Alltag, Sport, Spiel und manchmal um echte Glücksmomente: Das Essener Franz-Sales-Haus sucht Ehrenamtliche, die Menschen mit Behinderung besuchen und begleiten, ihnen Türen öffnen. Da gibt es etwa Bewohner, die Bus und Bahn nicht ohne Hilfe nutzen können oder die sich nicht trauen, allein ein Konzert oder ein Museum zu besuchen. Andere haben keine Angehörigen und wünschen sich sehr, dass auch sie mal netten Besuch bekommen.

„Ein schöner Frühlingsspaziergang, ein gemeinsamer Ausflug ins Museum oder ein spannender Kinobesuch… Es kann sehr einfach sein, einem Menschen mit Beeinträchtigung ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern“, heißt es in der Mitteilung, mit der die Einrichtung in Huttrop sich jetzt an potenzielle Ehrenamtliche wendet. Nicht jeder könne nach der Arbeit einfach alleine losziehen, Freunde treffen oder an normalen Freizeitaktivitäten teilhaben. Mancher brauche dafür jemanden, der ihn ermutigt, an seiner Seite ist.

Ehrenamtliche begleiten Essener mit Beeinträchtigung

So geht es zum Beispiel Heike, „einer sympathischen Dame aus Heidhausen, die gerne mal ins Museum, zu einem Konzert oder ins Café gehen würde“. Bloß fehle ihr eine Begleitung. Sie sei vielseitig interessiert, würde auch gerne im Chor singen, traue sich aber nicht alleine in die Kirchengemeinde.

Ähnlich ist die Situation für Benedict, der sehr selbstständig und freundlich sei. Trotzdem sei der junge Mann einsam, da er nicht wage, alleine etwas in seiner Freizeit zu unternehmen: „Ein netter Spaziergang oder ein kleiner Ausflug in Gesellschaft wäre ein Traum.“ Die unternehmungslustige Bianca wiederum würde gern ab und zu mit einer jüngeren Frau die Umgebung erkunden, durch die City bummeln oder etwas Neues entdecken.

„Viele Sachen machen auch die Mitarbeiter mit den Bewohnern, aber sie haben dafür nur begrenzt Zeit“, erklärt Ehrenamtskoordinatorin Claudia Rösner. Die Freiwilligen helfen also, den Radius der Bewohner zu erweitern.

Die Aktivitäten seien dabei so vielfältig wie die Einsatzorte. Schließlich hätten das Franz-Sales-Haus und die Heimstatt Engelbert viele verschiedene Standorte und Aktionsfelder. So könnten die Ehrenamtlichen zum Beispiel in den Bereichen Kreativität, Sport, Bildung oder Technik aktiv werden. Gemeinsam mit den Freiwilligen lote sie aus, welcher Einsatzort am besten passe, wer mit wem ein gutes Team bilde.

Manchmal entstehen Freundschaften

Selbstverständlich geht die Koordinatorin auch darauf ein, was sich der einzelne zutraut und wie viel Zeit er investieren kann: Ob er nun jede Woche eine Stunde Zeit habe, einmal im Monat oder „immer mal wieder“. Mal gehe es um kleine Hilfestellungen, mal um einen Motivationsschub und manchmal kommen Ehrenamtliche jahrelang zu Besuch, verstehen sich so gut mit einem Bewohner – „da entstehen Freundschaften“.

Wer sich für ein Ehrenamt im Franz-Sales-Haus interessiert, meldet sich bei Koordinatorin Claudia Rösner, telefonisch unter 0201-27 69 254 oder per Mail: Claudia.Roesner@Franz-Sales-Haus.de

