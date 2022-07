Eiserne Hochzeit: Paar aus Essen ist 65 Jahre verheiratet

Essen-Borbeck. Elfriede und Werner Voß aus Essen-Borbeck sind seit 1957 verheiratet, feiern Eiserne Hochzeit. Wie man es schafft, so lange zusammenzubleiben.

Ein seltenes Ehejubiläum: Elfriede und Werner Voß aus Essen-Borbeck feiern Eiserne Hochzeit. Sie sind seit 65 Jahren verheiratet und blicken auf ihre gemeinsame Zeit zurück.

„Das Mädchen musste ich kennenlernen“, sagt Werner Voß über die erste Begegnung mit Elfriede. Während seines ersten Lehrjahres als Kfz-Schlosser liegt Werner Voß 1948 im städtischen Krankenhaus, der heutigen Uniklinik. Elfriede besucht mit einer Freundin Werner Voß’ Zimmergenossen. Als Elfriede geht, stellt er sich ans Fester, sie winkt ihm von draußen zu.

In den 1950er Jahren lernte sich das Paar kennen und heiratete 1957. Foto: Repro: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Jahre später kehrt Werner Voß aus Hamburg nach Essen zurück und sieht zufällig beim Aussteigen aus der Straßenbahn Elfriede. „Bist du verlobt?“, fragt er direkt. Elfriede verneint und die beiden tanzen die ganze Nacht im Blumenhof der Gruga. Seit Pfingsten 1955 sind die beiden zusammen. Im Mai 1957 verloben sie sich, heiraten im Juli in der Dionysiuskirche in Borbeck. Die Hochzeitsreise geht nach Norderney.

Werner Voß arbeitet über 40 Jahre bei Krupp: zunächst als Ofenschlosser, später als erster Schmelzer. Einige Male liegt er mit Arbeitsverletzungen im Krupp-Krankenhaus. „Ich habe aber immer Glück gehabt“, sagt er im Rückblick. Zum Ende seines Berufslebens leitet er die Kruppsche Spedition. Elfriede Voß lernt Einzelhandelskauffrau und verkauft Damenoberbekleidung, unter anderem bei Wertheim.

Das Paar aus Essen-Borbeck blickt auf 65 Jahre Ehe zurück

Das Ehepaar Elfriede und Werner Voß in den 1970er Jahren. Foto: Repro: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

In der Rente geht es zunächst mit dem Wohnmobil quer durch Europa. Auch ohne Englisch kommt man „mit Händen und Füßen“ zurecht, so Werner. Das erste Wohnmobil frisst irgendwann der Schimmel. Nach 250.000 unfallfreien Kilometern stellen Elfriede und Werner Voß auch die Fahrten mit dem zweiten Wohnmobil ein. „Ein 1,30 Meter breites Bett, da konnte sich Elfriede mit ihrer Krebserkrankung nicht mehr wohlfühlen“, erklärt Werner Voß.

Zu Hause in Borbeck ziehen die beiden 2021 vom dritten in den ersten Stock, denn auch Werner Voß kommt mit seinem Asthma die Treppen nicht mehr so gut herauf wie früher. Die Einkäufe lassen sich die beiden mittlerweile wöchentlich liefern, Werner Voß bekocht seine Frau. „Wäre mein Mann nicht mehr da, das wäre ganz schlecht“, sagt sie. Mit der Auflösung ihres Kegelclubs hat sich der Freundeskreis des Ehepaares verkleinert. „Jetzt schauen wir mehr fern. Vor allem Borussia Dortmund sehe ich gerne, aber auch die Nationalmannschaft der Frauen aktuell bei der EM“, sagt Voß.

Dieses Jahr soll es im Urlaub noch einmal ans Meer gehen

Das Paar machte früher gern Urlaub in den Niederlanden. Foto: Repro: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Auch ein Urlaub ist geplant: Dieses Jahr soll es auf jeden Fall noch einmal ans Meer gehen: in eine Ferienwohnung in Bensersiel bei Aurich. Vor Ort möchten Elfriede und Werner Voß mit E-Scootern die Umgebung erkunden. Auf die gemeinsamen Reisen blicken beide gern zurück: „Wir haben viel Schönes erlebt, das kann uns niemand nehmen.“ Vieles davon hat der Senior auf den Gemälden festgehalten, die die Wohnung schmücken. Die Bilder zeigen vor allem das Meer, aber auch Berglandschaften. „Ungefähr 300 Gemälde habe ich verkauft. Ich durfte auch schon im Schloss Borbeck ausstellen“, sagt er stolz.

Zum Schluss verrät Elfriede Voß noch einige Geheimnisse ihrer langen Beziehung: „Man muss tolerant sein, auch mal den Mund halten können und vor allem den Willen haben, zusammen zu bleiben. Die Liebe ist nicht mehr wie damals, aber trotzdem irgendwie intensiver. Mein Mann ist meine engste Bezugsperson.“

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen