Einzigartiges Buchprojekt sammelt Essener Geschichte(n)

Essener Geschichtsbücher gibt es viele, bald soll es nun auch ein Essener Geschichtenbuch geben. Schreiben sollen diese Geschichten die Menschen, die in Essen leben und arbeiten oder zumindest in der Vergangenheit schon mit der Stadt eng verbunden waren. Ihre Erlebnisse, Erinnerungen und Erfahrungen, ihre Träume, Ängste und Fantasien sollen einfließen in einen Sammelband, von dem bislang noch niemand weiß, wie umfänglich er ausfallen wird, welche Themen darin zur Sprache kommen und welche Erzählformen genutzt werden. Märchen oder Slamtext, Erzählgedicht oder Rap – das Buch ist ein literarisches Experiment. Und so könnte dieses Schreibprojekt für die Stadt Essen in vielfacher Hinsicht Geschichte schreiben.

Zu den Initiatoren dieser ungewöhnlichen Buch-Idee gehört Herausgeber Artur Nickel. Der mittlerweile pensionierte Deutschlehrer betreut schon seit vielen Jahren die Essener Anthologien, in denen Kinder und Jugendliche unterschiedlicher Herkunft und Nationalität ihre Texte veröffentlichen können. Das neue Projekt soll nun Autorinnen und Autoren ganz unterschiedlicher Altersgruppen ermuntern, ihre Geschichten zu erzählen – vom Heranwachsenden (Teilnahme ab 16 Jahren) bis zum Senioren.

„Jeder von uns hat seine Geschichten. Sie prägen und begleiten uns“, weiß Nickel. Und nennt ein persönliches Beispiel: Als Siebenjähriger habe er in der Schule eine Ohrfeige kassiert, weil er eine Hausaufgabe nicht gemacht habe. Dabei war die Mutter damals im Krankenhaus, das Leben aus dem Takt. Eine bleibende Kränkung. „Die Ohrfeige hat lange gebrannt und sie tut es bis heute“, gesteht Nickel.

Dass viele Essenerinnen und Essener prägende Geschichten mit sich herumtragen, davon ist nicht nur Nickel, sondern auch Oberbürgermeister Thomas Kufen (CDU) überzeugt, der das gemeinsame Projekt von Kulturzentrum Grend, dem Literaturfestival Literatürk und dem Geest-Verlag als Schirmherr begleitet. Ihn begeistert nicht nur das geplante Buch, sondern „die Idee, die dahinter steckt.“ Nämlich „über das Medium Buch miteinander ins Gespräch zu kommen und Begegnungen zu schaffen“.

Für Grend-Geschäftsführerin Gemma Russo-Bierke sind die Essener Erzählungen deshalb „nicht nur ein literarisches, sondern auch ein soziales Projekt“. Es soll Menschen zusammenbringen, die sonst vielleicht nicht zusammen kommen. In Essen geborene und zugewanderte Bürger, Menschen, die sich viel oder bislang auch gar nicht mit Literatur beschäftigen. „Die interessanten Texte sind gefragt, nicht die perfekten“, betont Nickel, der die spannendsten Beiträge auswählen, lektorieren, aber nicht begradigen will „Wichtig ist, dass man persönlich schreibt.“ Auch fremdsprachige Texte sollen in den Band Eingang finden. Am liebsten von den Autoren selber um eine Übersetzung ergänzt.

Mehr Infos zum Schreibprojekt Wer sich am Schreibprojekt für die Stadt Essen beteiligen möchte, kann seinen Text bis zum 1. Februar 2022 einsenden. Und zwar per Post an das Kulturzentrum Grend, Stichwort „Essen-Projekt“, Westfalenstr. 311, 45276 Essen, per Fax 0201-8513250 oder per Mail an arturnickel@web.de Eingereicht werden können bis zu drei Texte (Umfang pro Text max. 5 Seiten). Bitte Name, Anschrift, Telefonnummer und Email-Adresse angeben. Die interessantesten Beiträge sollen in einem Buch veröffentlicht werden, das voraussichtlich im November 2022 erscheint. Die ausgewählten Autorinnen und Autoren erhalten ein kostenloses Buchexemplar.

Um ein möglichst breites Spektrum anzusprechen, hat das Projekt viele Kooperationspartner mit ins Boot genommen, darunter das Medienforum Essen und die Evangelische Kirche in Essen, die AWo und der Türkische Elternverband, das Literaturbüro Ruhr und die Volkshochschule. Sie alle sollen die Essener ermuntern, ihre Geschichten aufzuschreiben. Um am Ende so schreibend und lesend mehr über einander zu erfahren.

Für Herausgeber Alfred Büngen vom Geest-Verlag ist es deshalb keine Frage, dass die Geschichten in gedruckter Form erscheinen und nicht digital. Das Projekt habe am Ende ja fast „testamentarischen Charakter“. „Die Geschichten sollen sich nicht verflüchtigen“, sagt auch OB Thomas Kufen. Im November nächsten Jahres soll das Ergebnis vorliegen.

