Ein Rettungshubschrauber landete in der Essener „Grüne Mitte“.

Feuerwehr Einsatz in Essen: Warum ein Heli in der „Grüne Mitte“ landet

Essen. Ein Rettungshubschrauber, der am Rande der Essener Innenstadt landete, sorgte für Aufsehen. Die Erklärung für den Einsatz lieferte die Feuerwehr.

Die Landung eines Rettungshubschraubers in der Essener „Grüne Mitte“ am Rande der Innenstadt hat am Donnerstagvormittag für Aufsehen gesorgt.

Die Erklärung ist eine simple: Mit dem orangefarbenen Heli wurde ein Mediziner eingeflogen, um einen Anwohner zu versorgen, der einen medizinischen Notfall erlitten hatte, sagte Feuerwehrsprecher Christian Schmücker auf Anfrage: „Alle Essener Notärzte waren zu diesem Zeitpunkt im Einsatz und nicht verfügbar.“

Dies kommt immer wieder mal vor - zum Beispiel bei einem schweren Verkehrsunfall, als im Februar auf der Westfalenstraße ein Rettungswagen mit einem Auto kollidierte. „Christoph 9“ landete damals auf einem nahe gelegenen Ruhrbahngelände, um einen Notarzt abzusetzen, ohne dass ein Patiententransport mit dem Helikopter notwendig gewesen wäre.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen