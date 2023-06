Einsatz in Essen: Kleinkind stürzt aus Mehrfamilienhaus

Ein Kleinkind ist am Donnerstag in Essen aus dem ersten Stockwerk eines Mehrfamilienhauses an der Steinhausenstraße gestürzt.

Essen. Ein Kind ist am Donnerstag aus einem Mehrfamilienhaus in Essen-Holsterhausen gefallen. Ein Rettungswagen brachte es ins Krankenhaus.

Ein dreijähriges Kind ist am Donnerstag (8. Juni) in Essen aus dem ersten Stockwerk eines Mehrfamilienhauses gestürzt. Der Rettungsdienst rückte gegen 16 Uhr in die Steinhausenstraße / Ecke Kaulbachstraße in Holsterhausen aus.

Das Unglück ereignete sich in einer Einrichtung, in der Familien auf Zeit leben: Sie kommen von außerhalb und haben ein krebskrankes Kind, das an der Uniklinik Essen behandelt wird. Während der Therapie sind die Familien so in nächster Nähe zu den kleinen Patienten. Bei dem verunglückten Kleinkind handelte es sich offenbar um ein Geschwisterkind, das mit seinen Eltern in der Einrichtung wohnt.

Kind wirkte laut Feuerwehr „recht aufgeräumt“

Einem Feuerwehrsprecher zufolge wirkte das Kind „recht aufgeräumt“. Es wurde leicht verletzt in den Schockraum einer Klinik gebracht. Im Einsatz waren ein Rettungswagen, ein Notarzt und ein Streifenwagen der Polizei.

Erst am Montag (5. Juni) war ein anderthalb Jahre altes Kleinkind aus einem Wohnhaus in Essen-Kray gefallen. Nach Angaben der Polizei wurde dieses kleine Mädchen schwer verletzt, befand sich aber nicht in Lebensgefahr. (mein mit dpa)

