Einsatz im Stadion: Essener Polizei verhindert Platzsturm

Nach dem Ende des RWE-Heimspiels hatte die Essener Polizei am Samstag einen Einsatz im Stadion an der Hafenstraße.

Essen. Nach der Regionalligapartie Rot-Weiss Essen gegen Alemannia Aachen hatte die Polizei einen Einsatz im Stadion – gegen gewaltbereite Gästefans.

Die Essener Polizei hat nach Abpfiff der Regionalligapartie Rot-Weiss Essen gegen Alemannia Aachen am Samstag (30.10.) einen Platzsturm im Stadion an der Hafenstraße in Bergeborbeck verhindert.

Gästefans gingen nach der Niederlage auf Ordner los

Wie die Polizei mitteilt, gingen gewaltbereite Anhänger der unterlegenen Gäste-Mannschaft die Ordner der Stadionsicherheit an. Der Störergruppe gelang es demnach auch, ein Tor zum Spielfeld öffnen. Aufgrund der massiven Angriffe auf den Ordnungsdienst und des drohenden Platzsturmes seien Kräfte der Einsatzhundertschaft zur Unterstützung auf den Platz geeilt. Auch die Polizeikräfte wurden offenbar massiv angegangen. „Die Beamten der Einsatzhundertschaft konnten die Angriffe durch den Einsatz des Einsatzmehrzweckstockes und mittels Reizgas unterbinden“, teilt ein Sprecher der Essener Polizei mit.

Durch die starke Polizeipräsenz habe man die Lage schnell beruhigen können, ein Platzsturm sei verhindert worden. Durch die Angriffe seien aber drei Ordner der Stadionsicherheit, ein Unbeteiligter sowie zwei der Störer verletzt worden.

Der RWE hatte die Alemannia mit einem Treffer in der Nachspielzeit 2:1 besiegt.

