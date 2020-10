Einsatz beim Bundespräsidenten für Essener Feuerwehrmann

Beim Treffen in Potsdam mit dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier (2. v. li.) und dessen Frau Elke Büdenbender war Brandoberinspektor Rolf Brochhagen-Hecke (2. v. re.) von der Freiwilligen Feuerwehr in Byfang.

Aus Byfang zum Bundespräsidenten reiste Brandoberinspektor Rolf Brochhagen-Hecke – stellvertretend für 90.000 Freiwillige Feuerwehrkräfte in NRW.

Seit 47 Jahren gehört Rolf Brochhagen-Hecke zur Freiwilligen Feuerwehr in Byfang, war 27 Jahre lang Einheitsführer und hatte nun Gelegenheit, dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und dessen Frau Elke Büdenbender von seinem Ehrenamt zu berichten.

Seine ersten Einsätze zu Bränden, Unfällen oder Hochwasser gehen zurück ins Jahr 1973, dafür trägt er den Pieper bei sich: einsatzbereit an Wochentagen zwischen 17 und 6 Uhr, an den Wochenende und Feiertagen. Seinen Sohn hat er längst nicht nur für das Ehrenamt begeistert, denn dieser ist auch hauptberuflich Feuerwehrmann.

Aktiv ist Rolf Brochhagen-Hecke bis heute, weil ihm die Kameradschaft wichtig ist und der Brandoberinspektor in Not geratenen Menschen auch nach so langer Zeit gern hilft. Er war nun stellvertretend für mehr als 90.000 Freiwillige Feuerwehrleute aus NRW aus Byfang angereist.

20 Jahre Einsatz als Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr in Essen

Eingeladen hatte der brandenburgische Ministerpräsident nach Potsdam zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit. Das Jubiläum samt Festakt auf dem Gelände des Filmparks Babelsberg sollte ein großes Bürgerfest werden, die Corona-Pandemie verhinderte das. Daher kamen fünfköpfige Bürgerdelegationen aus 16 Bundesländern und verschiedenen ehrenamtlichen Bereichen.

„Es war ein tolles Erlebnis“, fasst Rolf Brochhagen-Hecke zusammen, auf dessen Konto übrigens auch 20 Jahre Einsatz als Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr in Essen gehen.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Essen. Den Essen-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]