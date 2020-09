Geruchsbelästigung Einsatz am Gymnasium Überruhr: Zwölf Schüler im Krankenhaus

Essen. Eine Klasse klagt über Geruchsbelästigung in der Sport-Umkleide - die Feuerwehr rückt aus, zwölf Schüler vorsorglich abtransportiert.

Zwölf Fünftklässler der Gymnasiums Überruhr sind am Mittwochmorgen vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden, um medizinisch untersucht zu werden. Mehrere Jugendliche hatten über Geruchsbelästigung in einem Umkleideraum der Sporthalle geklagt. Einige Schüler berichteten von Übelkeit und Atembeschwerden. Die Feuerwehr rückte aus. „Was es war, können wir nicht identifizieren“, sagte Feuerwehr-Sprecher Mike Filzen später. „Es gibt keinerlei Hinweise auf schädliche Substanzen in der Luft.“ Von den 29 Schülern der Klasse hielten sich noch acht längere Zeit draußen auf, um frische Luft zu schnappen, der Rest konnte zurück zum Unterricht.