Einkaufstrolley in Flammen: Feuerwehreinsatz in Essen

Essen. In Essen-Holsterhausen hat am Wochenende ein Einkaufstrolley gebrannt. Polizeibeamte versuchten ihn zu löschen – allerdings erfolglos.

Ein Einkaufstrolley hat in der Nacht zu Samstag in Essen-Holsterhausen gebrannt. Eine Streifenwagenbesetzung entdeckte den Brand laut Polizei gegen 1.20 Uhr an der Kämpenstraße nahe der Keplerstraße.

Trafo-Häuschen durch Brand beschädigt

Ein Anwohner hatte kurz zuvor einen Knall vernommen und einen brennenden Einkaufstrolley entdeckt. Die Beamten versuchten zunächst den Trolley mit einem Feuerlöscher zu löschen, allerdings erfolglos. Erst die Feuerwehr konnte den Trolley löschen. Durch das Feuer wurde ein angrenzendes Trafo-Häuschen beschädigt.

Die Polizei ermittelt jetzt wegen Brandstiftung und freut sich über Hinweise unter 0201 829-0.

