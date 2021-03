Eine Stunde Licht aus: Stadt Essen ruft zur „Earth Hour“ auf

Essen. Essen beteiligt sich wie viele andere Städte weltweit an der Klimaschutzaktion „Earth Hour“. Am Samstag soll es für eine Stunde dunkel bleiben.

Die Stadt Essen ruft zur Teilnahme an der „Earth Hour“ auf. Weltweit schalten bei der Klimaschutzaktion Menschen, Städte und Unternehmen für eine Stunde das Licht aus – am Samstag (27.3.) ab 20.30 Uhr.

Dunkel bleiben in der Stadt das Rathaus, das Grillo-Theater, die Verwaltungsgebäude der Immobilien Management GmbH und Zollverein. Weltweit bleiben bekannte Gebäude und Wahrzeichen wie der Big Ben in London, die Christusstatue in Rio de Janeiro oder das Brandenburger Tor in Berlin dunkel.

Earth Hour findet 2021 zum fünfzehnten Mal statt

„Am Samstag können alle Bürgerinnen und Bürger ein gemeinsames Zeichen setzen und zeigen, dass die Erderwärmung auch in Zeiten der Corona-Pandemie nicht vergessen wird“, sagt Simone Raskob, Beigeordnete des Geschäftsbereichs Umwelt, Verkehr und Sport der Stadt Essen. „Die Earth Hour zeigt Jahr um Jahr, wie Menschen rund um den Globus für den Klimaschutz eintreten.“

Die Earth Hour des WWF findet dieses Jahr zum fünfzehnten Mal statt. Ihren Anfang nahm die Aktion im Jahr 2007 in Sydney. Mittlerweile wird die „Stunde der Erde“ auf allen Kontinenten in mehr als 180 Ländern veranstaltet. Weltweit nehmen mehr als 7000 Städte teil, in Deutschland waren es im vergangenen Jahr 367.